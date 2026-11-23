Ngày 23/11, lãnh đạo UBND xã Đồng Lê, tỉnh Quảng Trị cho biết địa phương đã ra thông báo tìm người nhận trẻ bị bỏ rơi làm con nuôi. Theo vị lãnh đạo, cháu bé bị bỏ rơi giới tính nam, gần một tháng tuổi, được phát hiện gần trạm thông tin quân sự ở xã Đồng Lê, vào ngày 7/11.

Ngày 8/11, UBND xã Đồng Lê đã ra thông báo tìm bố mẹ cho cháu bé. Tuy nhiên, hết thời hạn niêm yết, chính quyền vẫn không nhận được phản hồi nào từ bố, mẹ hay người thân của bé trai bị bỏ rơi.

Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi tại xã Đồng Lê, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Nhật Anh).

Căn cứ quy định, UBND xã Đồng Lê thông báo nếu ai có nguyện vọng nhận cháu bé bị bỏ rơi làm con nuôi hãy liên hệ chính quyền để được xem xét, giải quyết và hướng dẫn. Trường hợp không có ai nhận cháu bé, xã Đồng Lê sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo để bảo vệ quyền lợi của trẻ.

Như Dân trí đã thông tin, lúc 19h45 ngày 7/11, chiến sĩ một trạm thông tin quân sự ở thôn Đồng Tiến (xã Đồng Lê) phát hiện bé trai nằm trong giỏ nhựa màu đỏ, đặt bên vệ đường gần trạm.

Bên trong giỏ nhựa còn có quần áo trẻ em, bỉm, sữa, kèm tờ giấy với nội dung: "Gia đình hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện nuôi cháu, nhờ gia đình nào có điều kiện nuôi".

Cán bộ trạm thông tin đã thông báo sự việc đến chính quyền và công an địa phương, đồng thời phối hợp kiểm tra sức khỏe cho cháu bé.