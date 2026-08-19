Tìm người đàn ông lớn tiếng chửi tục, tự ý thu phí giữ xe nơi công cộng

Chiều 19/8, lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa, thành phố Huế, cho biết cơ quan công an đang xác minh thông tin người đàn ông tự ý thu phí trông giữ xe máy tại khu vực công cộng dọc đường Lê Lợi.

Khu vực xảy ra sự việc nằm bên cạnh bãi giữ xe do Trung tâm Công viên cây xanh thành phố Huế quản lý, dẫn đến gây hiểu lầm người thu tiền thuộc đơn vị này.

Cơ quan chức năng đang xác minh thông tin người đàn ông tự ý thu tiền giữ xe tại khu vực công cộng (Ảnh cắt từ video).

Ông Lê Như Chinh, Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh thành phố Huế, xác nhận đang phối hợp cơ quan chức năng làm rõ sự việc. Theo ông Chinh, bãi xe do đơn vị quản lý chỉ thu phí đối với ô tô. Nhân viên làm việc tại đây đều mặc đồng phục màu vàng và mỗi lần gửi xe đều có phiếu đầy đủ theo quy định.

Trước đó, một phụ nữ tại thành phố Huế phản ảnh vào tối 17/8, cùng người thân đến gửi xe tại khu vực công cộng gần số 7 Lê Lợi. Theo phản ánh của người dân, khu vực này thường chỉ thu phí đối với ô tô, còn xe máy được miễn phí. Vào những dịp lễ đông khách, nếu có tổ chức thu phí, người thu tiền sẽ mặc đồng phục của chính quyền.

Tuy nhiên, một người đàn ông không mang đồng phục của bất kỳ đơn vị nào đã yêu cầu thu 2.000 đồng/xe máy, đưa thẻ giữ xe không có dấu mộc hay thông tin thể hiện cơ quan có thẩm quyền phát hành. Theo video được ghi lại, người này còn lớn tiếng chửi tục khi bị phản ứng về việc thu tiền không đúng quy định.

Người phản ánh cho biết từng gặp trường hợp tương tự và đã bỏ qua. Vì sự việc tiếp diễn, có cả vé giữ xe không đúng quy định nên người dân quyết định lên tiếng để cảnh báo, mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.