Tìm kiếm thuyền viên tàu cá mất tích trên vùng biển Quảng Trị

Chiều 15/5, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đang phối hợp các đơn vị và ngư dân tìm kiếm thuyền viên P.M.H. (SN 2001, trú tại xã Đông Trạch, Quảng Trị) mất tích trên biển.

Anh P.M.H. là thuyền viên tàu cá QB-92389-TS do ông Phan Đình Phùng (SN 1980, trú tại xã Đông Trạch) làm thuyền trưởng.

Tàu cá Quảng Trị đánh bắt trên biển (Ảnh minh họa: Tiến Thành).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h cùng ngày, tàu cá QB-92389-TS trên đường vào bờ bán hải sản, khi cách cảng Gianh khoảng 24 hải lý (khoảng 45km), các thuyền viên trên tàu không thấy ngư dân H..

Nghi ngờ anh H. bị rơi xuống biển, thuyền trưởng cho tàu quay lại khu vực đã di chuyển để tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đồn Biên phòng tuyến biển thông báo đến ngư dân hoạt động trên biển phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

Thông tin vụ việc cũng được Biên phòng thông báo đến các trung tâm cứu hộ, cảng vụ và lực lượng chức năng liên quan để phối hợp tìm kiếm.