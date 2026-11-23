Ngày 23/11, lãnh đạo UBND xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, xác nhận, Công an xã Đinh Văn Lâm Hà đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan tìm kiếm nạn nhân nghi mất tích ở vùng nước sâu trên sông Đa Dâng.

Lực lượng chức năng tìm kiếm người nghi mất tích (Ảnh: Văn Lịch).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 22/11, lực lượng chức năng nhận tin báo của người dân về việc người đàn ông tên N.V.H. (SN 1988) rơi xuống sông Đa Dâng, đoạn gần cầu Tân Văn, nghi mất tích. Công an xã Đinh Văn Lâm Hà sau đó phối hợp cùng lực lượng thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị liên quan đến hiện trường, tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Khu vực ông H. rơi xuống sông, nghi mất tích có mực nước sâu khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo xã Đinh Văn Lâm Hà cho biết, người nghi mất tích là công nhân một công ty xây dựng hoạt động trên địa bàn. Đến 7h50 ngày 23/11, việc tìm kiếm người này đang được các đơn vị nghiệp vụ triển khai.