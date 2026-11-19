Ngày 19/11, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng tìm kiếm nam thanh niên nghi mất tích trên sông Đại Bình.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện dép, áo, mũ lưỡi trai cùng chiếc xe máy của ai đó để lại trên cầu sắt bắc qua sông Đại Bình, đoạn thuộc thôn Thanh Bình (xã Bảo Lâm 3, Lâm Đồng). Nghi có chuyện không lành, người dân trình báo vụ việc với Công an xã Bảo Lâm 3.

Lực lượng chức năng tìm kiếm người nghi mất tích trên sông Đại Bình (Ảnh: Thanh Hoài).

Vào cuộc xác minh, bước đầu công an ghi nhận chủ nhân của các vật dụng, tài sản nói trên là anh N.V.D. (SN 1998, trú tại xã Bảo Lâm 5). Nghi anh D. rơi xuống sông Đại Bình, mất tích, các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc tìm kiếm.

Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 3 huy động 8 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chuyên dụng đến hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị liên quan tìm kiếm người nghi mất tích.