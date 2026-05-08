Tìm đơn vị thay thế nhà thầu bị phạt 1,5 tỷ đồng tại dự án "rùa bò"

Ngày 8/5, ông Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Huế, cho biết chủ đầu tư đang tìm đơn vị thi công mới cho gói thầu số 28 thuộc dự án chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - dự án thành phần Thừa Thiên Huế. Gói thầu gồm các hạng mục nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ; xây dựng đường 100m nối 2 khu A và B đô thị mới An Vân Dương cùng cầu qua sông Như Ý, đều nằm trên địa bàn phường Vỹ Dạ.

Theo ông Cường, đây là dự án trọng điểm của thành phố Huế, sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) nên cần có văn bản thống nhất từ phía đối tác. Thành phố Huế đã gửi văn bản cho ADB để xin ý kiến và đang chờ phản hồi.

Công trình mở rộng, nâng cấp cầu Vỹ Dạ thuộc dự án chương trình phát triển các đô thị xanh tại Huế (Ảnh: Cao Tiến).

Dự kiến trong tháng 6, Ban quản lý dự án chương trình phát triển các đô thị loại II - dự án thành phần Thừa Thiên Huế (Ban quản lý dự án) sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị thi công mới và phấn đấu hoàn thành toàn bộ các công trình trong tháng 1/2027. Khối lượng công việc còn lại, trị giá khoảng 20 tỷ đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, hiện nay trên các công trường của gói thầu 28 đều vắng bóng người làm việc. Tại cầu vượt sông Như Ý trên tuyến đường 100m nối 2 khu A và B đô thị mới An Vân Dương, đơn vị thi công cũ đã lắp đặt xong lan can nhánh phía thượng lưu, nhánh còn lại tiếp tục dang dở.

Tại công trường nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ cũng như nơi đúc dầm cầu, nhiều vật liệu, máy móc nằm ngổn ngang, chưa được rời đi. Đại diện nhà thầu đã bị chấm dứt hợp đồng cho biết, các máy móc, phương tiện là do đơn vị huy động đến công trường để thi công.

Khu vực đúc dầm phục vụ mở rộng cầu Vỹ Dạ và công trình đường 100m ở khu đô thị mới An Vân Dương (Ảnh: Cao Tiến).

Trước đó, do liên tục chậm tiến độ tại gói thầu số 28, tháng 11/2025, đơn vị thi công là Công ty cổ phần 479 Hòa Bình đã bị Ban quản lý dự án xử phạt hành chính 1,5 tỷ đồng.

Gói thầu này có giá trị hơn 109 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 7/2021 và dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2024, tuy nhiên tiến độ thi công liên tục bị chậm. Chủ đầu tư đã nhiều lần gia hạn thời gian thi công nhưng công trình vẫn chưa thể về đích như kỳ vọng.

Theo đại diện Ban quản lý dự án, trong một khoảng thời gian dài, nhà thầu không huy động nhân lực, vật tư để thi công các hạng mục chính. Công trình rơi vào tình trạng bị bỏ dở, không đảm bảo khả năng hoàn thành.

Chủ đầu tư xác định nhà thầu đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thi công, bao gồm việc không cập nhật kế hoạch, không đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu và tự ý dừng thi công kéo dài.

Ngày 16/3, Ban quản lý dự án đã có văn bản xin ý kiến chấm dứt hợp đồng thi công với nhà thầu này. Sau khi có thông tin đề nghị chấm dứt hợp đồng, nhà thầu vội vã đưa lực lượng thi công trở lại làm việc. Tuy nhiên, đến giữa tháng 4, sau khi lãnh đạo thành phố Huế thống nhất chủ trương, Ban quản lý dự án đã chính thức ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng thi công đối với Công ty cổ phần 479 Hòa Bình.