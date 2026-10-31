Tiêu hủy 2.000 con gà không rõ nguồn gốc ở Tây Ninh

Ngày 31/10, Đội Quản lý thị trường số 6 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp các đơn vị liên quan tiêu hủy 2.000 con gà không rõ nguồn gốc, được phát hiện tại khu vực xã Bình Hiệp.

Trước đó, ngày 30/10, Đội Quản lý thị trường số 6 phối hợp Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực Kiến Tường kiểm tra xe tải có dấu hiệu vi phạm tại khu vực quốc lộ 62, thuộc ấp Ông Lễ, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.

Xe tải chở gà được lực lượng chức năng phát hiện (Ảnh: N.H.).

Lực lượng chức năng phát hiện xe tải vận chuyển 2.000 con gà thịt sống không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, với tổng trị giá 39 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện, đồng thời là chủ sở hữu số gia cầm, không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch, hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ liên quan để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp. Người này thừa nhận hành vi vi phạm.

Đội Quản lý thị trường số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ sở hữu lô hàng. Đồng thời, lực lượng chức năng phối hợp Phòng Kinh tế thuộc UBND xã Bình Hiệp và Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực Kiến Tường tiêu hủy toàn bộ 2.000 con gà theo quy định.

Việc phát hiện, xử lý số gia cầm không rõ nguồn gốc nhằm góp phần ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.