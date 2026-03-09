Tiếp tục lùi thông xe tuyến cao tốc qua Quảng Ngãi, Gia Lai

Ngày 9/3, đại diện chủ đầu tư dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng và Cục Cảnh sát giao thông hoàn tất các thủ tục cần thiết để sớm đưa dự án vào khai thác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, ngày 1/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam qua khu vực Nam Trung Bộ (Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa).

Một đoạn thuộc đường cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn đã hoàn thành, chờ thông xe (Ảnh: Doãn Công).

Tại cửa hầm cao tốc xuyên núi Bình Đê, thuộc dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, nhà thầu đã đề xuất đưa dự án vào khai thác chính thức từ ngày 6/3. Tuy nhiên, cả 3 tuyến cao tốc nói trên vẫn chưa thể thông xe như dự kiến.

Trao đổi với báo chí về vấn đề này, ông Cao Việt Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng), cho biết hạ tầng dự án cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, các thủ tục phục vụ khai thác, vận hành và phương án bảo đảm an toàn giao thông vẫn chưa hoàn tất nên thời điểm thông xe phải lùi lại.

Hầm xuyên núi Bình Đê (giáp ranh Quảng Ngãi và Gia Lai) thuộc tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã hoàn thành 1 ống hầm chính (Ảnh: Doãn Công).

Ông Hùng cũng cho rằng, do dự án mang tính liên tuyến nên Bộ Xây dựng chỉ đạo phải thông xe cả tuyến dài. Khi đảm bảo các yêu cầu sẽ đưa toàn tuyến cao tốc từ Quảng Ngãi đến hầm Cù Mông (giáp ranh 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk) vào khai thác nhằm bảo đảm tính kết nối, đồng bộ.

Trong khi đó, Ban Quản lý dự án 85, đại diện chủ đầu tư dự án Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh (tổng chiều dài gần 132km) cho biết đang hoàn tất các thủ tục vận hành, khai thác trước khi đưa vào sử dụng. Dự kiến khoảng 110km đoạn qua Gia Lai và Đắk Lắk sẽ được đưa vào khai thác ngày 20/3.

Một đoạn cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn vẫn chưa thông xe nên xe máy vẫn đi vào (Ảnh: Doãn Công).