Khoảng 8h ngày 24/11, tại một ngôi nhà nằm giữa phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, TP Hà Nội, xảy ra nổ lớn. Bước đầu ghi nhận 2 trường hợp tử vong, 11 người khác bị thương.

Toàn cảnh hiện trường vụ nổ (Ảnh: Hải Long).

Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ, kính bắn tung tóe khắp đường do áp lực từ sức nổ gây ra; nhiều ngôi nhà cạnh căn nhà số 168 cũng bị đổ sập một phần cấu kiện. Tới hơn 9h, cảnh sát còn huy động cả chó nghiệp vụ tiếp tục tìm kiếm người bị nạn.

Khoảnh khắc vụ nổ xảy ra trên phố Nguyễn Văn Tuyết (Video từ camera an ninh nhà dân).

Tiếng nổ như bom

Có mặt tại hiện trường từ sáng sớm cùng ngày, Nguyễn Hoàng Quyên (26 tuổi) cho biết, khoảng 8h05, cô cùng nhóm bạn đang ngồi tại quán nước đầu phố Nguyễn Văn Tuyết thì nghe tiếng nổ "như bom" phát ra từ ngôi nhà phía trong phố.

Khi ấy Quyên nhìn thấy các miếng bê tông bị hất văng ra giữa đường. Kèm với đó là những tiếng la hét của người dân.

Quyên chứng kiến vụ nổ và may mắn không bị thương (Ảnh: Trần Thanh).

"Rất may khi ấy nhóm của em vừa di chuyển qua khu vực căn nhà nổ được khoảng 5 phút thì xảy ra sự việc. Khi bọn em chạy lại gần hiện trường thì đã thấy vài căn nhà bị đổ sập một phần, kính và mảnh vỡ vương khắp mặt đường", nữ nhân chứng kể và cho hay, sau khoảng 15 phút, cảnh sát cùng lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Anh Nguyễn Hữu Tài đang ngủ trong nhà cách hiện trường khoảng 200m thì bị tiếng nổ lớn đánh thức. Thấy tiếng động rung nhà, anh vội chạy ra ngoài. Khi đến nơi, anh chứng kiến nhiều ngôi nhà hư hỏng, nhiều người bị thương nằm cạnh hiện trường, được người dân đưa đi cấp cứu.

Các ô cửa kính nhiều căn nhà xung quanh hiện trường bị vỡ nát, thổi tung (Ảnh: Hải Long).

Em K.A., nhà đối diện căn nhà phát ra vụ nổ vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại thời khắc đó.

"Khoảng 8h, lúc đó em đang nằm ngủ tại phòng riêng, cửa sổ đối diện căn nhà phát nổ. Khi nghe tiếng nổ lớn em giật mình choàng dậy, trước mắt mình là cảnh tượng cả căn phòng tan hoang, bàn ghế. Cửa kính, kệ sách đều đổ và hỗn loạn. May mắn giường em nằm khá xa cửa sổ nên không bị thương, nhưng mọi thứ trong phòng thì tan hoang hết", K.A. kể.

"Nạn nhân nằm la liệt trên đường"

Sống cạnh hiện trường khoảng 100m, anh Phùng Nhật Minh cho biết khoảng 8h05 cùng ngày, anh đang nằm trong nhà thì nghe tiếng nổ rất lớn. “Tôi chạy ra ngoài thì đã thấy người nằm la liệt trên đường. Nhiều mảnh vỡ bắn tung toé khắp mặt đường”, anh kể.

Cảnh sát huy động chó nghiệp vụ tìm kiếm tại hiện trường (Ảnh: Hải Long).

Khi anh Minh chạy ra ban công thì thấy nhiều ngôi nhà đã bị đổ sập kết cấu, các nạn nhân nằm trên đống đổ nát. Kính cửa sổ, cửa nhà, cả tán lá cây ven đường cũng bị sức ép từ vụ nổ thổi tung, rải khắp mặt đường.

Bà Đào Thị Bích Thuần (54 tuổi), ở số nhà đối diện 212 Nguyễn Văn Tuyết cho biết bản thân bà là người trực tiếp sơ cứu cho một nạn nhân bị thương trong vụ nổ.

"Khi ấy tôi đang ở cửa hàng, nghe thấy tiếng nổ như bom thì tôi chạy ra. Tới hiện trường tôi phát hiện 3 nạn nhân đang nằm trên đống đổ vỡ. Các nạn nhân bị thương khá nặng. Sau đó tôi đã sơ cứu cho một cô gái trẻ bị mảnh vỡ cứa vào chân", nữ nhân chứng kể.

Nhân chứng kể lại vụ nổ trong phố Nguyễn Văn Tuyết (Video: Trần Thanh).

Theo bà Thuần, khu vực xảy ra sự việc là một quán ăn nằm ở khu tập thể nhà E4. Khi xảy ra sự việc, sức nổ từ vụ việc đã thổi tung các cửa kính, cửa chớp các ngôi nhà xung quanh và đối diện.

"Chưa bao giờ tôi chứng kiến vụ nổ nào kinh hoàng như vậy. Ban đầu tôi nghĩ chắc chắn đây phải là nổ bom chứ không có tiếng gì to như vậy được", bà Thuần nói.

"Tôi không nghĩ mình còn sống"

Được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, anh Đỗ Ngọc Quang (44 tuổi, trú tại Vĩnh Tuy, Hà Nội), một trong những nạn nhân của vụ nổ, vẫn chưa hết hoảng sợ khi nhớ lại khoảnh khắc mình gặp nạn.

Khu cấp cứu Bệnh viện Đống Đa sáng 24/11 luôn trong tình trạng báo động đỏ (Ảnh: Nguyễn Hải).

Anh Quang kể, sáng nay anh cùng 3 đồng nghiệp nhận vận chuyển nhà trọn gói cho một khách hàng trên phố Nguyễn Văn Tuyết. Trong lúc ngồi uống nước chờ khách mở cửa để chuyển đồ, khoảng 8h, các anh bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ ngôi nhà phía đối diện.

"Tiếng nổ rất lớn làm rung chuyển mặt đất, nhà cửa. Tôi thấy cành cây cùng các vật liệu bay khắp nơi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và bất ngờ khiến mọi người không kịp phản ứng gì", anh Quang nhớ lại.

Anh Đỗ Ngọc Quang may mắn không bị thương nặng (Ảnh: Nguyễn Hải).

Vụ nổ khiến anh Quang bị thương ở vùng đầu, chảy nhiều máu. Sau khi được sơ cứu, cầm máu tại chỗ, anh được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đống Đa cấp cứu.

Theo anh Quang, trước thời điểm xảy ra vụ nổ, anh không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, cũng không ngửi thấy mùi lạ.

Cảnh tượng sau vụ nổ, theo lời kể của anh Quang, khắp mặt đường là những mảnh kính vỡ, cành cây, khung sắt, vật liệu xây dựng,... kèm theo tiếng kêu cứu của những người bị thương. Anh Quang nói đây là lần đầu tiên trong đời anh chứng kiến cảnh tượng như vậy.

Ngoài vết thương ở vùng đầu, vụ nổ còn khiến mặt sau chiếc điện thoại của anh Quang bị hư hỏng. Thời điểm xảy ra sự việc, anh để điện thoại trước ngực. Anh Quang cho rằng một vật thể văng ra từ vụ nổ có thể đã bắn trúng điện thoại. "May mắn có chiếc điện thoại đỡ, nếu không tôi có thể bị thương nặng hơn", anh Quang nói.

Anh Phạm Quang Dũng chia sẻ với phóng viên (Ảnh: Nguyễn Hải).

Cùng bị thương trong vụ nổ, anh Phạm Quang Dũng (42 tuổi, trú tại phố Dương Văn Bé, phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) cho biết thời điểm đó anh cũng đang ngồi uống nước phía đối diện ngôi nhà xảy ra vụ nổ.

"Khi đang ngồi uống nước, tôi nghe thấy tiếng nổ long trời, mọi thứ bay tung tóe. Vụ nổ lớn khiến tôi đổ gục xuống đất. Khi tỉnh lại, tôi thấy mọi thứ nằm ngổn ngang, tai ù đi, không nghe rõ", anh Dũng nhớ lại.

Sau vụ nổ, khả năng nghe của anh Dũng bị ảnh hưởng. Đến khoảng 10h cùng ngày, nam bệnh nhân mới có thể nghe trở lại tương đối ổn định.

"Lúc đó tôi vô cùng hoảng sợ, không nghĩ mình còn sống. Vụ nổ quá khủng khiếp”, anh Dũng chia sẻ.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đống Đa cho biết, đến 10h10 đơn vị này đã tiếp cận 11 trường hợp vào viện cấp cứu, điều trị. Hiện bệnh viện điều trị cho 8 trường hợp còn lại chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Sức khoẻ của các nạn nhân tại bệnh viện cơ bản ổn định. "Sáng nay bệnh viện báo động đỏ, tất cả các nhân viên y tế được huy động để cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân", lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đống Đa thông tin.