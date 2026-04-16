Tiến sỹ được giao quyền Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM

Sáng 16/4, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định của UBND TPHCM về công tác cán bộ. Hội nghị có sự tham dự của Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Thị Thanh Hiền, đại diện lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM và các đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM đã quyết định giao ông Trương Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, giữ quyền Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM. Quyết định giao quyền Giám đốc Sở có hiệu lực từ ngày 15/4.

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM trao quyết định cho ông Trương Trung Kiên (Ảnh: Hoàng Quy).

Trước đó, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM là ông Võ Hoàng Ngân. Vào ngày 6/4 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc Hội đã ban hành nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu ông Võ Hoàng Ngân giữ chức Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI TPHCM.

Ông Trương Trung Kiên (SN 1974), quê quán tại Hà Nội. Ông có trình độ Tiến sỹ Quy hoạch, Cử nhân Chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Trương Trung Kiên đảm nhiệm nhiều vị trí như: Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM, Chủ tịch UBND Quận Thủ Đức cũ.

Từ tháng 1/1997 đến tháng 4/1998, ông công tác tại Trường Đại học Kiến trúc TPHCM, giữ nhiệm vụ trợ giảng môn quy hoạch.

Giai đoạn từ tháng 4/1998 đến tháng 4/2000, ông học thạc sĩ tại New School of Architecture, thành phố San Diego, Hoa Kỳ.

Từ tháng 5/2000 đến tháng 8/2003, ông làm kiến trúc sư tại Công ty Anthony Taylor Consultants, bang California. Sau đó, ông quay về công tác tại Trường Đại học Kiến trúc TPHCM, đảm nhiệm vai trò giảng viên khoa quy hoạch đô thị trong giai đoạn từ tháng 9/2003 đến tháng 10/2005.

Từ tháng 10/2005, ông chuyển sang làm chuyên viên tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM.

Giai đoạn từ tháng 12/2005 đến tháng 6/2016, ông giữ nhiều vị trí tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc như phó trưởng phòng, trưởng phòng và Phó Giám đốc Sở. Trong thời gian này, ông cũng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Từ tháng 6/2016 đến tháng 11/2020, ông là đại biểu HĐND TPHCM khóa IX, đồng thời giữ chức Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố. Giai đoạn từ tháng 11/2020 đến tháng 1/2021, ông giữ chức Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức cũ.

Từ tháng 3/2021 đến nay, ông đảm nhiệm chức Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM.