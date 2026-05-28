Tiến sĩ, bác sĩ vào quân đội có thể được phong quân hàm Thiếu tá

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 50/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 363 của Chính phủ về chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.

Một trong những nội dung đáng chú ý của thông tư, sau thời gian tuyển dụng từ 2 năm, nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có đóng góp nổi bật, cá nhân thuộc diện thu hút có thể được xem xét bổ nhiệm vào các vị trí cán bộ chỉ huy, quản lý phù hợp với trình độ, năng lực chuyên môn, tổ chức biên chế và yêu cầu nhiệm vụ.

Thông tư quy định rõ các nhóm đối tượng được áp dụng chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài.

Trong đó, đối tượng thu hút vào biên chế trong Quân đội nhân dân Việt Nam gồm cán bộ, công chức, viên chức; cá nhân là người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước nhưng không thuộc diện cán bộ, công chức, viên chức.

Đối tượng được thu hút để ký hợp đồng lao động thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, chiến lược của quân đội gồm cá nhân là người Việt Nam ở trong và ngoài nước không là cán bộ, công chức, viên chức; người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài.

Đối tượng được áp dụng chính sách trọng dụng gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang công tác trong quân đội; học viên tốt nghiệp hạng xuất sắc tại các trường trong và ngoài quân đội, ở nước ngoài được phong quân hàm sĩ quan hoặc xếp lương, phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp.

Thông tư cũng quy định nhiều chính sách ưu đãi về quân hàm, tiền lương, môi trường làm việc và cơ hội phát triển.

Theo đó, các đối tượng được thu hút vào biên chế quân đội sẽ được ưu tiên tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước; được hỗ trợ kinh phí tham gia hội nghị, hội thảo chuyên môn; được bố trí công việc phù hợp, tạo điều kiện phát triển và ưu tiên quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý.

Sau thời gian tuyển dụng từ 2 năm, nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có đóng góp nổi bật, các cá nhân này có thể được xem xét bổ nhiệm vào các vị trí chỉ huy, quản lý phù hợp.

Đối với các đối tượng được trọng dụng, thông tư quy định ưu tiên tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu trong và ngoài nước phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác; đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ, chức danh, vị trí việc làm và định hướng phát triển trở thành chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành.

Các chiến sĩ tham gia hợp luyện diễu binh, diễu hành (Ảnh: Hải Long).

Các cá nhân này cũng được giao chủ trì hoặc tham gia các nhiệm vụ khoa học, công nghệ; nghiên cứu đề tài, công trình khoa học kỹ thuật; được hỗ trợ kinh phí tham gia hội thảo trong nước và quốc tế; bảo đảm tài liệu nghiên cứu và các chi phí liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học trong quá trình học tập.

Ngoài ra, các cá nhân này còn được ưu tiên xem xét quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp; ưu tiên luân chuyển để đáp ứng tiêu chuẩn về đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm. Nếu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, các cá nhân thuộc diện trọng dụng có thể được xem xét kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ hơn so với quy định hiện hành.

Trường hợp đặc biệt, họ có thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và được bảo lưu các chế độ, chính sách hiện hưởng trong thời gian kéo dài phục vụ.

Thông tư cũng nêu rõ, quân nhân chuyên nghiệp thuộc cơ quan quân lực quản lý sẽ được ưu tiên xem xét tuyển chọn vào đội ngũ cán bộ nếu có nguyện vọng và đáp ứng quy định hiện hành.

Đáng chú ý, người chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và không là cán bộ, công chức, viên chức sẽ được xem xét phong quân hàm theo trình độ đào tạo.

Cụ thể, người tốt nghiệp đại học hạng xuất sắc có thể được phong quân hàm Thượng úy; người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ hoặc dược sĩ chuyên khoa cấp 1 được xem xét phong quân hàm Đại úy; người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ hoặc dược sĩ chuyên khoa cấp 2 được xem xét phong quân hàm Thiếu tá.