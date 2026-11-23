Những ngày qua, nhiều vòng hoa cùng những lời chia buồn, tưởng nhớ được gửi đến gia đình ông Nguyễn Duy An (SN 1968, trú phường Nha Trang) và ông Phạm Sáng (SN 1981, trú phường Nha Trang, nhân viên Đội Cứu hộ, cứu nạn bãi biển Nha Trang). Đó là tình cảm, sự tri ân của chính quyền địa phương, đồng nghiệp và người dân dành đến hai ông vì đã không quản hiểm nguy để cứu người.

Trước đó, ngày 21/11, khi phát hiện một phụ nữ gặp nạn lúc tắm biển Nha Trang, ông An và ông Sáng đã dũng cảm tham gia cứu nạn. Trong quá trình ứng cứu, cả 2 gặp sự cố giữa biển động. Dù được đưa vào bờ và chuyển đến bệnh viện, 2 người đàn ông lần lượt tử vong.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đến viếng hương, thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Duy An (Ảnh: Minh Châu).

Tại nhà riêng của ông Nguyễn Duy An, ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã đến thăm hỏi, chia buồn trước mất mát to lớn của gia đình.

Ông Nam ghi nhận tinh thần dũng cảm, hành động nghĩa hiệp của ông An khi không ngại hiểm nguy, tham gia cứu người gặp nạn trên biển. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng ân cần động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau, lo chu toàn hậu sự cho người đã khuất và từng bước ổn định cuộc sống.

Tại gia đình ông Phạm Sáng, ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cũng đến thắp hương, chia buồn trước sự mất mát của gia đình.

Ông Huyền ghi nhận tinh thần dũng cảm, hành động nghĩa hiệp của ông Sáng khi không quản hiểm nguy, tham gia ứng cứu người bị đuối nước; đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau, lo chu toàn hậu sự cho người đã khuất.

Ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đến thắp hương viếng ông Phạm Sáng (Ảnh: UBND phường Nam Nha Trang).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị chính quyền phường Nam Nha Trang quan tâm, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định; thường xuyên thăm hỏi, động viên và tạo điều kiện để gia đình ông Sáng từng bước ổn định cuộc sống.

Được biết, ông Sáng ra đi để lại vợ và 2 con gái đang tuổi ăn học, một cháu học lớp 12, cháu còn lại mới vào lớp 8.

“Nghe đồng nghiệp báo tin chồng gặp nạn, tôi cứ nghĩ anh chỉ kiệt sức sau những lần vật lộn với sóng biển cứu người như mọi khi. Trên đường đến bệnh viện, tôi vẫn tự nhủ chắc anh không sao. Nào ngờ, anh đã mãi mãi rời xa mẹ con tôi, không kịp nói một lời từ biệt”, bà Huỳnh Thị Quý Sương, vợ ông Sáng, nghẹn ngào kể.

Sau lễ nhập quan, bạn bè, bà con lối xóm và đồng nghiệp vẫn nán lại bên linh cữu ông Sáng như muốn dành thêm những phút giây tiễn biệt và bày tỏ lòng tiếc thương, tri ân đối với người đàn ông quả cảm.

Nhiều người dân, đồng nghiệp đến thắp hương, tiễn biệt ông Sáng (Ảnh: Lê Xuân).

Trên không gian mạng, nhiều người cũng gửi những lời tri ân chân thành đến ông An và ông Sáng.

“Mọi người sẽ mãi khắc ghi tấm lòng quả cảm, không ngại hiểm nguy cứu người của hai anh. Mong hai anh ra đi thanh thản”, tài khoản Minh Trâm chia sẻ.

Như Dân trí đã thông tin, sáng 21/11, phát hiện một phụ nữ có dấu hiệu đuối nước khi đang tắm biển Nha Trang, ông An và ông Sáng lần lượt xuống biển ứng cứu.

Sau một thời gian vật lộn với sóng lớn, cả 3 người được đưa vào bờ. Người phụ nữ may mắn có sức khỏe ổn định. Trong khi đó, ông An bị đuối nước và tử vong cùng ngày.

Riêng ông Sáng, sau khi được đưa vào bờ, bất ngờ ngất xỉu và được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa hơn một ngày, ông Sáng không qua khỏi.