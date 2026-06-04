Tịch thu 35 con chim chào mào không rõ nguồn gốc ở TPHCM

Liên quan đến vụ tạm giữ 35 con chim chào mào không rõ nguồn gốc ở TPHCM, ngày 4/6, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 3 (Chi cục Kiểm lâm TPHCM) đã ra quyết định xử phạt hành chính và tịch thu toàn bộ 35 con chim chào mào nêu trên.

Hàng chục con chim chào mào không rõ nguồn gốc được nuôi nhốt tại cơ sở kinh doanh sinh vật cảnh (Ảnh: Công an phường Bà Rịa).

Theo đó, sau thời gian làm việc theo quy định, anh H.Q.C. (26 tuổi, ngụ xã Đất Đỏ) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của 35 con chim chào mào được nuôi nhốt.

Do đó, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính anh C. số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng; đồng thời tịch thu 35 con chim chào mào liên quan.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 26/5, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 3 (Chi cục Kiểm lâm TPHCM) phối hợp cùng Công an phường Bà Rịa kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh sinh vật cảnh tại số 742 đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Bà Rịa) do anh H.Q.C. làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện cơ sở đang nuôi nhốt 45 cá thể chim chào mào. Trong số này, chỉ 10 cá thể có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Đối với 35 cá thể còn lại, chủ cơ sở không xuất trình được chứng từ hợp lệ.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm và tạm giữ 35 cá thể chim chào mào không rõ nguồn gốc để tiếp tục điều tra, xử lý.