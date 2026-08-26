Thuyền nhỏ vượt lũ đưa người đàn ông đi viện

Sáng 26/8, ông Kha Văn Hùng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị hỗ trợ đưa một bệnh nhân vượt qua khu vực nước lũ chia cắt để đến cơ sở y tế thăm khám, điều trị.

Bệnh nhân là ông Lâm Văn Pắn (SN 1976), trú tại bản Cốc Tạt, xã Yên Hòa. Trước đó, ông Pắn không may bị ngã dẫn đến trật cột sống, cần được đưa đến cơ sở y tế để điều trị.

Lực lượng quân sự xã Yên Hòa dùng thuyền đưa ông Pắn vượt khe Hội Nguyên để đến cơ sở y tế (Ảnh: Kha Hùng).

Khoảng 23h20 ngày 25/8, mưa lớn kéo dài khiến nước tại khe Hội Nguyên dâng cao, dòng chảy mạnh, tuyến đường từ bản Cốc Tạt ra bên ngoài bị chia cắt. Việc đưa ông Pắn đến cơ sở y tế bằng đường bộ không thể thực hiện.

Sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Hòa nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ cùng thuyền đến hỗ trợ.

Do trời tối, nước lũ dâng cao và chảy xiết, việc tiếp cận, vận chuyển bệnh nhân gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng đã phối hợp đưa ông Pắn lên thuyền, vượt qua khe Hội Nguyên để sang bờ an toàn.

Ông Pắn được lực lượng chức năng đưa đến cơ sở y tế cấp cứu (Ảnh: Kha Hùng).

“Sau khi đưa qua khu vực nước lũ, bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến cơ sở y tế để thăm khám, điều trị”, ông Hùng cho biết.

Theo ông Hùng, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đơn vị đang duy trì lực lượng, phương tiện trực, sẵn sàng phối hợp hỗ trợ người dân khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Những ngày qua, mưa lớn xuất hiện tại nhiều địa phương ở miền Tây Nghệ An, khiến nước tại các sông, suối dâng cao. Nhiều cầu tràn và tuyến đường bị ngập, chia cắt, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của người dân.