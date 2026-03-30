Thuyền chở một gia đình lật trên hồ thủy điện, đôi vợ chồng mất tích

Ngày 30/3, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết các đơn vị chức năng thuộc công an tỉnh này đang tích cực tìm kiếm 2 vợ chồng bị mất tích khi đi thuyền ra lòng hồ thủy điện Chiêm Hóa đánh cá.

Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm 2 vợ chồng anh T. (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Theo cảnh sát, khoảng 22h ngày 29/3, anh N.V.T. (SN 1992) cùng vợ là chị H.T.H. (SN 1993) và con trai là cháu N.T.Đ. (SN 2012) đi thuyền sắt có mái che, không gắn động cơ ra khu vực giữa hồ thủy điện thả lưới.

Nhà chức trách cho hay, một lúc sau trời nổi gió to làm lật thuyền, cả ba người rơi xuống hồ thủy điện. Lúc này cháu Đ. bơi được vào bờ, còn anh T. và chị H. bị dòng nước nhấn chìm, mất tích, tới nay chưa tìm thấy.

Thợ lặn tìm kiếm các nạn nhân (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp tổ chức tìm kiếm xuyên đêm, cảnh sát cũng huy động thợ lặn tìm kiếm các nạn nhân.

Tới sáng 30/3, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã tìm thấy vị trí chiếc thuyền đắm và đang tìm kiếm nạn nhân.