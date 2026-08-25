Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Singapore

Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Singapore Desmond Choo tiễn Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại sân bay quốc tế Changi (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, chiều 25/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đã rời Singapore, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore lần thứ nhất từ ngày 24 đến 25/8, theo lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Hành động Nhân dân Singapore.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã hội kiến Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Thủ tướng Lawrence Wong.

Tại cuộc hội kiến, hai bên nhất trí việc đưa cơ chế Đối thoại Chiến lược vào hoạt động góp phần mở ra một kênh trao đổi trực tiếp, thường xuyên và mang tầm chiến lược giữa hai Đảng. Thông qua cơ chế này, lãnh đạo hai bên có thể trao đổi sâu về công tác xây dựng Đảng, hoạch định chính sách, quản trị và phát triển đất nước, đồng thời chia sẻ quan điểm về những vấn đề chiến lược cùng quan tâm, qua đó tăng cường vai trò định hướng của kênh Đảng đối với quan hệ hai nước.

Trong cuộc gặp Chủ tịch Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Bộ trưởng Giáo dục Desmond Lee, hai bên chia sẻ về mục tiêu, tầm nhìn, phương thức lãnh đạo, cầm quyền của hai Đảng, nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, duy trì trao đổi, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề cùng quan tâm, trong đó có nâng cao năng lực quản trị, đào tạo cán bộ, kinh nghiệm lãnh đạo, quản trị đất nước.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng đã hội kiến Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam. Hai bên thừa nhận hai nước có nhiều điều kiện thuận lợi để phát huy thế mạnh bổ trợ lẫn nhau, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế mới, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực; nhất trí cần đẩy mạnh kết nối khoa học công nghệ, thúc đẩy mô hình hợp tác mới "Ba nhà của hai nước", cùng tham gia vào quá trình đồng nghiên cứu, đồng phát triển và đồng hợp tác sản xuất, cùng thu hút đầu tư công nghiệp, công nghệ cao thế hệ mới.

Trong cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng, hai bên nhất trí phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và giao lưu giữa các ủy ban, nhóm nghị sỹ trẻ, nhóm nữ nghị sỹ nhằm trao đổi kinh nghiệm xây dựng và củng cố vai trò điều hành của Quốc hội, qua đó tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau; tích cực phối hợp và hỗ trợ việc triển khai các thỏa thuận cấp cao và góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Singapore.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Cẩm Tú chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng thăm chính thức Việt Nam trong thời gian tới.

Tại cuộc hội kiến Bộ trưởng Cao cấp, Bộ trưởng Điều phối an ninh quốc gia, Bộ trưởng Nội vụ K Shanmugam, hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ, phát huy hiệu quả cơ chế Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore; thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Nội vụ Singapore và các đối tác Việt Nam trong các lĩnh vực liên quan, nhất là hợp tác phòng chống tội phạm xuyên biên giới; tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN và các cơ chế đa phương, góp phần củng cố đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực tự cường và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

Tại Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore lần thứ nhất, dưới sự đồng chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Phó Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Bộ trưởng Điều phối Dịch vụ công, Bộ trưởng Quốc phòng Chan Chun Sing, hai bên đã trao đổi xoay quanh nội dung phát triển nguồn nhân lực và kết nối công nghệ, coi đây là những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với năng lực cạnh tranh, khả năng tự cường và phát triển dài hạn của mỗi nước.

Kết thúc Đối thoại, hai bên thông qua Kết luận cuộc họp Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore lần thứ nhất, thống nhất tiếp tục phối hợp cụ thể hóa các nhận thức chung và định hướng đã trao đổi thành chương trình, kế hoạch và kết quả hợp tác cụ thể. Cũng trong khuôn khổ Đối thoại, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - Singapore về Chiến lược Kết nối công nghệ.

Tại cuộc gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định Đảng và Nhà nước nhất quán quan điểm cộng đồng người Việt ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực quan trọng của dân tộc; hoan nghênh những kết quả tích cực mà Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Singapore đã làm được, đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy thế mạnh của cộng đồng, với nhiều chuyên gia, trí thức kiều bào sẵn sàng đem tri thức, công nghệ về để xây dựng, phát triển đất nước, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Tại lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore tổ chức, đồng chí Trần Cẩm Tú đã ôn lại chặng đường 81 năm đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, phát triển đất nước; nhấn mạnh kể từ khi Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới, Singapore đã trở thành một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, đồng hành và hỗ trợ hiệu quả quá trình phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam; bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành, hợp tác chặt chẽ với Singapore để cùng vượt qua những thách thức của thời đại.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Chan Chun Sing khẳng định trên cơ sở những thành tựu trong mối quan hệ hữu nghị gần gũi, bền vững, được vun đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo giữa hai nước, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác và phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy lợi ích của khu vực, đẩy mạnh hội nhập kinh tế và duy trì an ninh tại Đông Nam Á cũng như khu vực rộng lớn hơn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đồng chí Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao đã tham quan, giao lưu thực tế ý nghĩa tại một điểm tiếp xúc cử tri và khu ẩm thực đường phố Lau Pa Sat.

Trước đó, ngay sau khi đến Singapore bắt đầu chuyến thăm chính thức, đồng chí Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đã đến dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng và bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á.