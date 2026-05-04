Thuê tàu ra biển câu, người đàn ông tử nạn tay nắm chặt thùng cá

Ngày 4/5, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Đông (Gia Lai) xác nhận việc một người đàn ông rơi xuống biển tử vong khi đi câu cá tại vùng biển Nhơn Lý, thuộc địa bàn phường. Nạn nhân là ông P.T.H. (47 tuổi, trú tại phường Bình Định, tỉnh Gia Lai).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h ngày 4/5, ông H. cùng nhóm 4 người ở xã Tuy Phước và Tuy Phước Tây tập trung đi câu cá.

Vùng biển Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai), gần khu vực ông H. đi câu cá và gặp nạn (Ảnh minh họa: Doãn Công).

Cả nhóm đến cảng cá ở khối phố Lý Chánh, phường Quy Nhơn Đông và thuê ông Lê Văn Hòa (57 tuổi, người dân địa phương) dùng tàu nhỏ đưa ra khu vực câu cá ở mũi Kiềm, vùng biển Nhơn Lý. Khi ra bãi câu, mỗi người được thả tại một vị trí khác nhau để câu cá.

Đến hơn 7h cùng ngày, do không thấy ông H. nên 4 người còn lại gọi ông Hòa chở đi tìm thì phát hiện nạn nhân nằm bất động dưới nước, tay đang nắm quai thùng đá đựng cá.

Ông H. được những người trên ghe vớt lên, hô hấp nhân tạo nhưng không thấy phản ứng nên chở vào bờ và trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an phường Quy Nhơn Đông phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và làm việc với những người có liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc.