Thực hư thông tin bà cụ 80 tuổi "bị nhốt trong chính căn nhà của mình"

Ngày 10/4, mạng xã hội xuất hiện bài viết kèm hình ảnh về một bà cụ bị nhốt trong căn nhà được cho là của chính mình. Đáng nói, khi người thân đưa cơm tới để cho bà cụ ăn, một người đàn ông đã không mở cửa nhà, mà chỉ để người thân đưa cơm qua ô cửa sổ.

Theo bài viết do chủ clip S.V. chia sẻ trên FaceBook, sự việc xảy ra tại xã Nội Bài, TP Hà Nội.

Hình ảnh bà cụ bị nhốt trong nhà, người thân phải bón cơm qua ô cửa sổ (Ảnh: Song Việt).

Thông tin cho rằng, trước đây bà cụ cho đất cho người con trai cả. Sau đó người con trai cả mất, người con dâu sau đó bán căn nhà nêu trên. Tuy nhiên, bà cụ không muốn rời khỏi căn nhà. Sau đó, người mua lại ngôi nhà nêu trên đã yêu cầu bà rời khỏi nhà và cho người khác tới thuê ở. Thậm chí chủ nhà mới còn cắt điện, cắt nước và khóa cửa để ép bà cụ chuyển đi...

Liên quan tới sự việc này, tối cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Nội Bài (TP Hà Nội) cho biết sự việc xảy ra cách đây khoảng 2 đến 3 ngày trước. Tuy nhiên theo vị lãnh đạo, thông tin đăng tải trên mạng xã hội mới chỉ là một phía và chưa đầy đủ.

Người đàn ông đóng đinh ô cửa sổ, ngăn không cho người thân đưa cơm cho bà cụ (Ảnh: Song Việt).

Lãnh đạo xã Nội Bài cho hay, cách đây nhiều năm, bà T. (tên nhân vật đã được thay đổi) cho người con trai cả và con dâu đất đai và ngôi nhà nêu trên. Sau đó, người con trai cả mất, con dâu cả của bà T. đã bán ngôi nhà cho một người khác.

"Sau khi bán ngôi nhà trên, con dâu của bà T. đã làm một nơi ở mới và đón bà cụ sang ở cùng, tuy nhiên người con trai thứ hai của bà cụ không cho mẹ sang ở cùng con dâu, mà vẫn để bà cụ ở ngôi nhà cũ đã bán.

Chủ nhà mới sau khi mua đã để bà cụ ở lại trong khoảng 6 tháng để chuẩn bị đồ đạc và rời đi, tuy nhiên khi hết 6 tháng, bà cụ vẫn ở lại ngôi nhà cũ. Về lý thì bà cụ sai. Chủ nhà mới sau đó đã cho một người khác tới thuê ngôi nhà nêu trên", lãnh đạo xã Nội Bài thông tin.

Cũng theo vị lãnh đạo, về thông tin chủ nhà mới cắt điện, cắt nước để ép bà cụ rời đi là có. Sau khi nắm được sự việc, chính quyền xã Nội Bài đã cử tổ công tác xuống hiện trường, yêu cầu chủ nhà cấp lại điện, nước để bà cụ có thể sinh hoạt. Ngoài ra, chính quyền cũng cử cán bộ mang cơm, nước để hỗ trợ, chăm sóc bà cụ.

"Qua nắm tình hình sơ bộ, việc mua bán căn nhà nêu trên đều có đầy đủ giấy tờ pháp lý. Chính quyền đã cử công an xuống hiện trường để làm việc với các bên. Trong thời gian tới, chính quyền cũng sẽ có biện pháp khác để tránh xảy ra tình trạng nêu trên", lãnh đạo UBND xã Nội Bài nói thêm.