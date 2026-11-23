Huy động đầy đủ nguồn lực cho tăng trưởng hai con số

Ngày 23/11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri, thông báo kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI và lắng nghe, giải đáp các kiến nghị của người dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc).

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Nhà văn hóa Xứ Đông, phường Lê Thanh Nghị, kết nối trực tuyến tới 114 điểm cầu xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, các cử tri đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thành phố, đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp nhằm khơi thông nguồn lực, phát huy lợi thế địa phương và nâng cao đời sống nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết năm 2027 có ý nghĩa bản lề, tạo đà, thế và lực để thực hiện các mục tiêu phát triển của cả nhiệm kỳ.

Chính phủ sẽ tập trung huy động đầy đủ nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số thông qua đẩy mạnh đầu tư công, thu ngân sách, phát hành trái phiếu, thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, phát triển thị trường vốn, chứng khoán, thúc đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và phát huy các trung tâm tài chính quốc tế.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng kịch bản tăng trưởng từ sớm, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương; phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực và thường xuyên cập nhật, điều chỉnh theo diễn biến tình hình.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại sự kiện (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc).

Chính phủ sẽ ưu tiên phát triển công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng, vật liệu, điện tử, bán dẫn; thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến, tiêu thụ và mở rộng thị trường. Các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, logistics, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng được xác định là những động lực tăng trưởng quan trọng.

Theo báo cáo của Thủ tướng, 9 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng kinh tế đạt hơn 9%. Thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

Đánh giá về tình hình phát triển của Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận thành phố đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của cả nước.

Thủ tướng đề nghị Hải Phòng tiếp tục có giải pháp quyết liệt để hoàn thành, phấn đấu vượt các mục tiêu về tăng trưởng, xuất khẩu, thu ngân sách, đầu tư công, phát triển công nghiệp và doanh nghiệp.

Thành phố cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là các dự án có đóng góp lớn; đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm, phát triển hạ tầng liên vùng, cảng biển, sân bay và logistics.

Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường kết nối giữa khu vực Hải Phòng và Hải Dương trước đây; phát triển công nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng trong nước, thúc đẩy doanh nghiệp nội địa tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi.

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, Hải Phòng cần quan tâm đầu tư văn hóa, giáo dục, y tế, nhà ở xã hội và nhà ở cho người lao động, bảo đảm phát triển hài hòa, bền vững.

Chính phủ tiếp thu kiến nghị của cử tri

Cử tri thành phố Hải Phòng nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc).

Tại hội nghị, cử tri Nguyễn Mạnh Hiển, nguyên lãnh đạo tỉnh Hải Dương (cũ), kiến nghị Chính phủ có giải pháp huy động hiệu quả nguồn vốn trong nhân dân, xây dựng các kênh đầu tư minh bạch, an toàn để chuyển nguồn lực tích lũy trong xã hội thành vốn phục vụ phát triển đất nước.

Cử tri Phạm Văn Song, công tác tại Sở Tư pháp Hải Phòng, đề nghị tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tháo gỡ những điểm nghẽn, chồng chéo; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình và hoàn thiện cơ chế về tài chính, ngân sách, đất đai, quy hoạch, hạ tầng giao thông, cảng biển, logistics.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, cử tri Trần Văn Tưởng, xã Tuệ Tĩnh, đề nghị có chính sách tín dụng phù hợp với chu kỳ sản xuất; đầu tư thủy lợi, điện, giao thông nội đồng, công nghệ bảo quản và hỗ trợ hợp tác xã, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc nông sản.

Các cử tri cũng kiến nghị đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, tạo việc làm bền vững cho thanh niên, nâng cao chất lượng đào tạo nghề và hỗ trợ tiêu thụ nông sản.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ sẽ nghiêm túc tiếp thu, chỉ đạo giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, bảo đảm tiến độ và kết quả cụ thể, đồng thời thông tin lại với cử tri thông qua Đoàn đại biểu Quốc hội.

Đối với nông nghiệp, Chính phủ sẽ hoàn thiện chính sách tín dụng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, thúc đẩy tiêu thụ chính ngạch, tăng cường truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường với vùng sản xuất.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc).

Thủ tướng cũng cho biết Chính phủ tiếp tục triển khai các đề án nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh, người lao động; hoàn thiện cơ chế thu hút chuyên gia, nhà khoa học và nhân tài. Đồng thời, ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê dành cho công nhân, người lao động gắn với hệ thống trường học, y tế và các thiết chế thiết yếu.