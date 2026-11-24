Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 75 của Thủ tướng về vụ nổ cửa hàng ăn uống tại phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, TP Hà Nội).

Công điện của Thủ tướng nêu rõ khoảng 8h ngày 24/11 xảy ra vụ nổ cửa hàng ăn uống tại phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, TP Hà Nội) gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến nhiều người thương vong.

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả vụ nổ tại hiện trường; có giải pháp phù hợp chống đổ, sập các công trình bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, bảo đảm an toàn cho người dân xung quanh.

Nhà một người dân trong khu vực tan hoang sau vụ nổ (Ảnh: Hải Long).

Đồng thời, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu chính quyền thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất sớm ổn định cuộc sống cho gia đình người bị nạn.

UBND thành phố Hà Nội được giao phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Thủ tướng giao Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn TP Hà Nội tạo mọi điều kiện tốt nhất cứu chữa các nạn nhân của vụ nổ.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, Thủ tướng cho biết nhu cầu tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, sử dụng dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ ăn uống của người dân tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, mất an toàn cháy, nổ…

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị Bộ Công an chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Thủ tướng lưu ý đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỹ năng, kết hợp kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống cháy, nổ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Thủ tướng quán triệt mỗi cơ sở, hộ kinh doanh, mỗi người dân nêu cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn cháy, nổ để tự bảo vệ bản thân và cộng đồng.