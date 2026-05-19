Thủ tướng yêu cầu chấm điểm cải cách, nghiêm cấm thêm thủ tục hành chính

Các chỉ đạo này tiếp tục được đề cập trong văn bản của Thủ tướng vừa ban hành về việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh bảo đảm thực chất, phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành 8 nghị quyết theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và 3 nghị quyết theo cơ chế Nghị quyết 206 của Quốc hội để cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Với quan điểm không để gián đoạn việc thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành tiếp tục triển khai quyết liệt những nhiệm vụ đã được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hoàn thành trước 20/5.

Thủ tướng Lê Minh Hưng (Ảnh: Phạm Thắng).

Với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh đã cắt giảm, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc biện pháp quản lý thay thế phù hợp, giảm tối đa chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh đã được sửa đổi tại Nghị quyết số 66.17 của Chính phủ nhưng các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh tương ứng chưa được cắt giảm, đơn giản hóa, sửa đổi, bổ sung, Thủ tướng lưu ý cần rà soát, cơ cấu, sắp xếp lại các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong các ngành, nghề này, để tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện, giám sát của người dân, doanh nghiệp cũng như thống nhất trong quá trình áp dụng của các cơ quan quản lý.

“Nghiêm cấm việc quy định thêm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh hoặc các biện pháp quản lý không cần thiết, làm tăng chi phí tuân thủ đối với người dân, doanh nghiệp”, văn bản của Thủ tướng nêu rõ.

Các địa phương cũng được yêu cầu công khai thủ tục hành chính, phối hợp với bộ, ngành để triển khai thủ tục hành chính trên Hệ thống, tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức địa phương và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện.

Thủ tướng giao Bộ Tư pháp thường xuyên đánh giá độc lập kết quả thực hiện 11 nghị quyết, các văn bản sửa đổi, bổ sung đồng bộ với các nghị quyết và việc thực hiện nhiệm vụ cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh của các bộ, cơ quan, địa phương; lồng ghép vào báo cáo tình hình, kết quả cải cách thủ tục hành chính định kỳ hằng tháng.

Mặt khác, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng ban hành trong tháng 6 Đề án thí điểm đánh giá, chấm điểm công tác cải cách thủ tục hành chính của các bộ, cơ quan, địa phương và đưa vào áp dụng từ tháng 7.

Nội dung của Đề án, theo Thủ tướng, phải quy định rõ tiêu chí để đánh giá tính thực chất của việc cắt giảm, đơn giản hóa và cơ chế kiểm soát chặt chẽ, tuyệt đối không để phát sinh thêm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không cần thiết kể từ thời điểm ban hành 11 nghị quyết.

Cùng với đó, người đứng đầu Chính phủ lưu ý cần bảo đảm sự tham gia đánh giá của người dân, cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương; phát huy vai trò đánh giá độc lập của Bộ Tư pháp và vai trò điều phối của Văn phòng Chính phủ.