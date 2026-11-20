Ngày 19/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Về hợp tác chính trị - ngoại giao, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev nhấn mạnh ý nghĩa của việc kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2027 và nhất trí cần phối hợp tổ chức các hoạt động phong phú nhân sự kiện này.

Hai bên cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế thời gian qua, nhất là tại Liên Hợp Quốc, Phong trào Không liên kết và Diễn đàn Phối hợp hành động và Các biện pháp xây dựng lòng tin tại châu Á (CICA)…

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev chụp ảnh chung (Ảnh: Quốc Chính).

Hai bên nhất trí cho rằng năng lượng - dầu khí là thế mạnh vượt trội và có nhiều tiềm năng hợp tác giữa hai nước. Chính phủ hai nước cần tạo điều kiện thúc đẩy doanh nghiệp dầu khí hai bên tích cực triển khai các dự án cụ thể tại mỗi nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổng thống Ilham Aliyev ủng hộ hai bên tiếp nối truyền thống hợp tác tốt đẹp, hiệu quả trong nhiều thập kỷ qua, thúc đẩy các dự án hợp tác mới có tính khả thi trong thăm dò, khai thác và chế biến cũng như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực dầu khí.

Về hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, hai bên nhấn mạnh tăng cường hiệu quả hoạt động, nâng cao vai trò điều phối của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất, hiệu quả, toàn diện trong các lĩnh vực cùng quan tâm như công nghiệp, nông nghiệp, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo…

Hai bên nhất trí đẩy mạnh thông tin, xúc tiến thương mại, kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp của mỗi bên xúc tiến đầu tư; tăng cường hợp tác trong việc xây dựng mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật, động vật… nhằm hỗ trợ cho hoạt động kinh tế - thương mại song phương.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev (Ảnh: Quốc Chính).

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy kết nối vận tải đường sắt liên tuyến giữa Việt Nam và Azerbaijan qua Trung Á và hành lang vận tải, logistics xuyên biển Caspi nhằm góp phần tăng cường trao đổi thương mại, liên kết khu vực và khai thác tối đa các tiềm năng hợp tác, qua đó mang lại lợi ích cụ thể cho cả hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev thống nhất cho rằng hai bên có nhiều tiềm năng phát triển hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương và sẽ tiếp tục có các biện pháp thúc đẩy quảng bá văn hóa, tạo điều kiện kết nối giao thông hàng không thuận lợi cho công dân và doanh nghiệp hai nước.

Đề nghị hai bên sớm thúc đẩy miễn thị thực, nghiên cứu mở đường bay thẳng giữa hai thủ đô

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev.

Nhấn mạnh vai trò của hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai Quốc hội tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương và phát huy vai trò của các cơ quan lập pháp và giám sát tối cao trong hoàn thiện hành lang pháp lý, giám sát, đôn đốc.

Cùng với đó, tạo thuận lợi cho hai Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp hai nước triển khai các cam kết, thỏa thuận cấp cao, mở rộng các chương trình, dự án hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh,

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Azerbaijan thúc đẩy quan hệ với ASEAN, AIPA và các nước Đông Nam Á.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev (Ảnh: Quốc Chính).

Đánh giá cao những kết quả hợp tác nghị viện thời gian qua, Tổng thống Ilham Aliyev khẳng định Azerbaijan coi trọng hợp tác giữa các cơ quan lập pháp và đã thúc đẩy nhiều sáng kiến quan trọng trong hợp tác liên nghị viện ở các tổ chức đa phương, nhất là trong khuôn khổ Phong trào Không liên kết.

Về hợp tác kinh tế, Tổng thống nhấn mạnh tiềm năng hợp tác lớn giữa hai nước, nhấn mạnh vị trí địa lý thuận lợi của Azerbaijan trong kết nối châu Á - châu Âu. Tổng thống Aliyev đề nghị hai bên sớm thúc đẩy miễn thị thực, nghiên cứu mở đường bay thẳng giữa hai thủ đô nhằm tăng cường du lịch, thương mại và đầu tư.

Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, phát huy hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược, tăng cường phối hợp triển khai các cam kết, thỏa thuận cấp cao và khai thác tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng, dầu khí và logistics; tăng cường kết nối giao thông vận tải, đặc biệt là các tuyến liên vận quốc tế, góp phần đa dạng hóa các tuyến giao thương giữa hai khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác nghị viện, giáo dục, đào tạo, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, tạo thuận lợi cho việc đi lại, hợp tác giữa công dân và doanh nghiệp hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển.