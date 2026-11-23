Sáng 23/11, Đảng bộ thành phố Hải Phòng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tới các đảng viên có 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự buổi lễ và trực tiếp trao Huy hiệu Đảng tới 9 đảng viên lão thành.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huy hiệu Đảng tới các đảng viên lão thành (Ảnh: Chinhphu.vn/Nhật Bắc).

Theo Thành ủy Hải Phòng, đợt này toàn Đảng bộ thành phố có 4.148 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Trong đó có 20 đảng viên được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 2 người nhận Huy hiệu 75 năm và 13 người nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu trao Huy hiệu cho 9 đảng viên lão thành.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu trao Huy hiệu Đảng (Ảnh: Đàm Thanh).

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ sự trân trọng, tri ân những đóng góp bền bỉ của các đảng viên lão thành qua nhiều thời kỳ. Theo Thủ tướng, những thành quả của đất nước là kết tinh trí tuệ, sức lực và sự cống hiến không mệt mỏi của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thủ tướng nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của người đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng. Đây cũng là nguồn động viên, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay.

Thủ tướng đề nghị Hải Phòng tiếp tục phát huy vị trí, vai trò chiến lược, tiên phong trong phát triển nhanh và bền vững; đồng thời đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Thành phố cần quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các đảng viên cao tuổi, người có công; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách. Thủ tướng cũng mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ cho công tác xây dựng Đảng, chính quyền và giáo dục thế hệ trẻ.

Ông Nguyễn Xuân Chúng, đảng viên 70 năm tuổi Đảng, phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Đàm Thanh).

Trước đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thăm, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Thành Ngọ tại nhà riêng. Thủ tướng cũng thăm gia đình bà Phạm Thị Chính, hộ nghèo thuộc diện người cao tuổi neo đơn, người thờ cúng liệt sĩ tại phường Hải Dương.

Tại các gia đình, Thủ tướng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua khó khăn.