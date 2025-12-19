Thủ tướng tiết lộ những “điểm nhất” trong hàng trăm dự án tổng 3,4 triệu tỷ

Đó là những “điểm nhất” được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc đến khi phát biểu tại Lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 19/12.

Đây là Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với tổng mức đầu tư hơn 3,4 triệu tỷ đồng, được truyền hình trực tiếp từ 79 điểm cầu tại mọi miền của Tổ quốc.

Những công trình mang tầm nhìn vượt thời đại, vươn ra biển lớn

Theo Thủ tướng, trong nhiệm kỳ vừa qua, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của đất nước có bước phát triển đột phá với nhiều công trình quy mô lớn, đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối, lan tỏa và tạo nền tảng định hướng cho tương lai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dự Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic ở xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội (Ảnh: Đoàn Bắc).

Từ đường bộ cao tốc, sân bay, cảng biển đến hạ tầng số, hạ tầng năng lượng, hạ tầng y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và an sinh xã hội…, Thủ tướng đánh giá đều được đầu tư và hoàn thành trong thời gian ngắn kỷ lục, tiến độ thần tốc, chất lượng nâng cao, góp phần làm thay đổi diện mạo đất nước.

Những công trình, dự án được khởi công, khánh thành lần này, theo Thủ tướng, có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, Thủ tướng khái quát những dự án này có 3“điểm nhất”. Một là có tổng số vốn đầu tư lớn nhất (trên 3,4 triệu tỷ đồng). Hai là nguồn vốn tư nhân tham gia lớn nhất (gần 2,8 triệu tỷ đồng, chiếm trên 82%). Ba là dự án đầu tư với quy mô đầu tư lớn nhất (Khu đô thị thể thao Olympic với số vốn 925.000 tỷ đồng).

Như vậy, sau 3 lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án lớn, trọng điểm quốc gia đồng loạt trên cả nước trong năm 2025, lãnh đạo Chính phủ cho biết đã có 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng, trong đó nguồn vốn tư nhân là chủ yếu với trên 3,8 triệu tỷ đồng (74,6%), nguồn vốn Nhà nước là 1,3 triệu tỷ đồng (25,4%).

“Những công trình, dự án hạ tầng kinh tế - xã hội được khởi công, khánh thành trong thời gian qua và tại buổi lễ hôm nay đã thể hiện tư duy, tầm nhìn và khát vọng vươn lên của Việt Nam”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Đoàn Bắc).

Ông đồng thời nhắc đến những công trình mang tầm nhìn “vượt thời đại”, như siêu dự án sân bay Gia Bình; công trình “vươn ra biển lớn” như cảng Hòn Khoai, Khu đô thị Cần Giờ; các dự án đường sắt đô thị, kết nối quốc tế, chuẩn bị xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; triển khai các dự án tầm nhìn thế kỷ như Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, Làng thể thao Olympic…

“Đây chính là những tiền đề, nền tảng quan trọng cho hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới”, theo lời Thủ tướng.

Phải bảo đảm không đội vốn, không tham nhũng

Các dự án được khởi công, khánh thành thời gian qua trải dài trên khắp mọi miền của Tổ quốc, bao trùm trên tất cả lĩnh vực, theo Thủ tướng, minh chứng cho 5 nội dung quan trọng.

Một là khẳng định tầm nhìn chiến lược, đột phá và sự trưởng thành, lớn mạnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước; năng lực tổ chức thực hiện của các bộ, ngành, địa phương.

Hai là khẳng định bước tiến mạnh mẽ trong xây dựng hạ tầng chiến lược của đất nước; thể hiện tầm vóc, bản lĩnh, trí tuệ của con người Việt Nam và khát vọng tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động cho các đơn vị có thành tích nổi bật (Ảnh: Đoàn Bắc).

Ba là khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng trong phát triển kinh tế tư nhân, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội trong mọi lĩnh vực để phát triển đất nước.

Bốn là khẳng định quan điểm "Dân là gốc" và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực, truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng cống hiến cho mọi chủ thể trong xã hội.

Năm là khẳng định truyền thống văn hóa con người Việt Nam tự lực, tự cường và tinh thần “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”.

Với mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, Thủ tướng nhấn mạnh phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được xác định rõ là một trong ba đột phá chiến lược.

Ông quán triệt các bộ, ngành địa phương tập trung thực hiện “5 bảo đảm” trong đầu tư, phát triển các công trình, dự án hạ tầng kinh tế - xã hội.

Một là bảo đảm thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh, cách làm thông dụng, hợp tác thông hiểu.

Hai, bảo đảm nguồn lực, nguồn cung vật liệu, tiến độ, chất lượng công trình.

Ba là bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư, ổn định cuộc sống cho nhân dân, nơi ở mới tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

Bốn là bảo đảm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, không đội vốn, không tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Năm là bảo đảm đầu tư đến đâu, hiệu quả đến đó, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Chính phủ, Thủ tướng cũng cam kết sẽ đóng vai trò trung tâm kiến tạo, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai đồng bộ, hiệu quả.