Thủ tướng: Tạo môi trường kinh doanh minh bạch, giảm chi phí cho người dân

Tinh thần này Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh khi tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng để thông tin về kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, chiều 28/4.

Theo Thủ tướng, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở đầu cho nhiệm kỳ mới mà còn thông qua các công việc hệ trọng cho tương lai phát triển của đất nước và các địa phương.

Ngay trong tháng 4 phải cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính

Thông tin thêm về hoạt động của Chính phủ ngay sau khi được Quốc hội bầu, phê chuẩn, Thủ tướng cho biết để tạo không gian phát triển mới, kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, Chính phủ quyết liệt chỉ đạo các biện pháp mạnh mẽ ngay trong tháng 4 để cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cắt giảm thời gian thực hiện, chi phí tuân thủ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi tiếp xúc cử tri Hải Phòng chiều 28/4 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Điều này có ý nghĩa rất quan trọng để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, góp phần đạt tăng trưởng 2 con số, theo lời người đứng đầu Chính phủ.

Cùng với đó, Chính phủ đã chỉ đạo khẩn trương rà soát các dự án vướng mắc, tồn đọng với nguồn lực rất lớn, báo cáo cấp có thẩm quyền, bổ sung ngay vào chương trình kỳ họp thứ nhất, trình Quốc hội ban hành Nghị quyết với cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá để tiếp tục xử lý, giải quyết.

Lãnh đạo Chính phủ khẳng định việc này nếu làm tốt chắc chắn sẽ giải phóng nguồn lực lớn phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, củng cố lòng tin của người dân, doanh nghiệp.

"Khi có môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định, dự báo được, giảm chi phí, chắc chắn người dân doanh nghiệp sẽ yên tâm kinh doanh, đóng góp cho tăng trưởng", Thủ tướng nhấn mạnh.

Một vấn đề khác được Chính phủ đặc biệt quan tâm, theo Thủ tướng, là việc trong bối cảnh khó khăn, các hộ, cá nhân kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ có khả năng chống chịu không cao trước biến động.

Chỉ trong ít ngày, Chính phủ đã khẩn trương nghiên cứu phương án điều chỉnh các luật về thuế, trình Quốc hội ban hành ngay tại kỳ họp thứ nhất và trong tuần tới, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định hướng dẫn, trong đó chủ động đề xuất nâng mức chịu thuế thu nhập của hộ kinh doanh, cá nhân từ 500 triệu đồng/năm lên 1 tỷ đồng/năm.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri của Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng (Ảnh: Đoàn Bắc).

Cùng với đó, Thủ tướng cho biết cấp có thẩm quyền và Chính phủ đã ban hành các chính sách phù hợp, quyết đoán trong thời gian rất ngắn, sử dụng hiệu quả các công cụ điều hành, bảo đảm an ninh năng lượng (điện, xăng dầu); điều hành, điều tiết, ổn định thị trường...

“Nếu không có các giải pháp này, giá xăng dầu sẽ tác động rất lớn tới giá cả các mặt hàng khác, sản xuất kinh doanh và đời sống người dân”, Thủ tướng nhận định.

Kiên quyết cắt giảm các khoản chi không cần thiết

Đề cập nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Ông đồng thời khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Đi kèm với đó, Thủ tướng lưu ý siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, kiên quyết cắt giảm các khoản chi không cần thiết.

Mặt khác, theo Thủ tướng, cần đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua.

Một nhiệm vụ quan trọng khác, theo Thủ tướng, là phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tập trung triển khai các dự án trọng điểm, chiến lược, tập trung xử lý các dự án tồn đọng.

Cử tri Hải Phòng nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 28/4 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thúc đẩy mạnh hơn khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cũng là nhiệm vụ trọng tâm được Thủ tướng đề cập. Ông cho biết Chính phủ sẽ quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh, hiệu quả hơn nữa việc triển khai Nghị quyết 57 - xây dựng cơ sở dữ liệu, kết nối liên thông đồng bộ.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Chính phủ quán triệt nhiệm vụ tiếp tục xây dựng bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; tập trung cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường…

Với Hải Phòng, Thủ tướng nêu rõ thành phố có vai trò, vị trí chiến lược đối với sự phát triển của đất nước, liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế, có đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đặt ra với Hải Phòng là phải trở thành địa phương tiêu biểu về tinh thần đổi mới, quyết liệt trong hành động, hiệu quả trong tổ chức thực hiện. Qua đó, Hải Phòng phải khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics, dịch vụ hiện đại; đi đầu về cải cách hành chính, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...

Các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: Đoàn Bắc).

“Chính phủ luôn quan tâm, tạo điều kiện để Hải Phòng phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế, vai trò, vị trí; triển khai thật tốt, thật hiệu quả, thật thực chất các cơ chế, chính sách đã ban hành cho thành phố”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Giải đáp nội dung cử tri quan tâm liên quan pháp luật đất đai, Thủ tướng cho hay Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai trong năm 2026 và các văn bản liên quan.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu rà soát phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, số hóa và làm sạch hệ thống dữ liệu đất đai toàn quốc trong quý II/2026; lập, điều chỉnh, phê duyệt hệ thống các quy hoạch bảo đảm đồng bộ, thống nhất với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, hoàn thành trong quý II.