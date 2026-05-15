Thủ tướng tặng Bằng khen bố con ngư dân cứu sống 3 người chìm đò

Ngày 15/5, UBND xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị thông tin Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen tới ông Cao Hữu Tình (SN 1978) và con trai Cao Hoàng Ân Đức (SN 2010), cùng trú tại thôn Trường Long, xã Tân Gianh, Quảng Trị.

Bố con ông Tình đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Ảnh: Nhật Anh).

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo xã Tuyên Bình phối hợp Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trao Bằng khen của Thủ tướng đến bố con ông Tình.

Như Dân trí đã thông tin, vào ngày 19/2, ông Tình cùng 3 người con đi đò đến nhà người thân chúc Tết. Khi qua địa bàn xã Tuyên Bình, bố con ông phát hiện vụ chìm đò, nhiều người chới với giữa dòng nước.

Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm nạn nhân trong vụ chìm đò trên sông Gianh ngày 19/2 (Ảnh: Nhật Anh).

Ông Tình điều khiển đò hỗ trợ để con trai là Cao Hoàng Ân Đức lao xuống dòng nước cứu người.

Ông Tình và con trai vớt được 5 trong số 7 người gặp tai nạn chìm đò, trong đó 3 người được cứu sống, 2 người tử vong. Thi thể 2 người mất tích được cơ quan chức năng tìm thấy vào chiều 20/2.

Các nạn nhân chìm đò là người trong một gia đình, trú tại thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình.