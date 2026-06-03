Thủ tướng: Tạm thời giữ ổn định giá dịch vụ y tế, giáo dục nếu cần thiết

Quan điểm chỉ đạo này được Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh khi phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5, ngày 3/6.

Cần tấm đệm "giảm sốc" tác động từ bên ngoài khi xuất hiện biến động

Chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng trước hết nhắc đến việc hoàn thiện thể chế và yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương, các bộ trưởng chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng xây dựng dự thảo luật, nghị quyết.

Trong đó, Thủ tướng đặc biệt lưu ý việc lên kế hoạch chi tiết để xây dựng các dự thảo luật rất quan trọng: Luật Đất đai, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật…

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan và địa phương đẩy nhanh tiến độ hướng dẫn thi hành 11 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đăng ký kinh doanh, cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Việc tái cấu trúc các thủ tục hành chính phù hợp môi trường số, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành trong tháng 6.

Để thúc đẩy tăng trưởng và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành xây dựng kịch bản điều hành vĩ mô chi tiết hơn với từng trường hợp, từng ngành, lĩnh vực, khu vực…, đồng thời chuẩn bị các giải pháp chính sách với liều lượng cụ thể để có tấm đệm "giảm sốc" tác động từ bên ngoài khi xuất hiện biến động.

Ngân hàng Nhà nước phải sử dụng các công cụ để giữ ổn định thanh khoản của thị trường, đảm bảo giữ ổn định mặt bằng lãi suất; đánh giá kỹ cơ cấu huy động tiền gửi và cho vay để đề xuất, chủ động phối hợp với Bộ Tài chính trong các giải pháp về tiền tệ và ngân sách.

Thủ tướng cũng chỉ đạo tập trung xử lý nhanh, bố trí tín dụng cho các dự án trọng điểm quốc gia để phục vụ mục tiêu tăng trưởng; đồng thời xây dựng phương án cung ứng vốn cho nhà ở cho thuê, bên cạnh nhà ở xã hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu kết luận phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính tiếp tục áp dụng các biện pháp miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và lệ phí (như thuế VAT, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, tiền thuê đất…) để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp có thêm dòng tiền cho sản xuất, kinh doanh.

"Trong bối cảnh khó khăn, bên cạnh việc đánh giá kỹ tác động với thu ngân sách thì việc khoan sức dân, hỗ trợ doanh nghiệp cũng rất quan trọng, còn trong điều kiện bình thường thì chúng ta áp dụng trở lại", Thủ tướng nêu rõ.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương rà soát, tính toán rất kỹ, bảo đảm kiểm soát chặt lộ trình tăng giá với các mặt hàng, dịch vụ trong bối cảnh áp lực lạm phát, nhất là giá dịch vụ y tế, giáo dục. Nếu cần thiết, Thủ tướng yêu cầu tạm thời giữ ổn định.

Phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê

Đề cập nhiệm vụ hoàn thiện tổ chức bộ máy và phân cấp, phân quyền, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thiện, trình ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức trong tháng 6.

Lưu ý tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong, người đứng đầu Chính phủ đồng thời yêu cầu rà soát, sắp xếp lại, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, khắc phục tình trạng cắt khúc, phân mảnh trong quản lý Nhà nước.

Các lãnh đạo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 5 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Ví dụ, với một số chức năng đang giao thoa, Thủ tướng định hướng việc quản lý tài nguyên khoáng sản sẽ giao Bộ Công Thương, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm giao Bộ Y tế…

Bộ Nội vụ được giao chủ trì, chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết toàn quốc 1 năm triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Một nhiệm vụ quan trọng khác, Thủ tướng giao Bộ Công Thương có giải pháp hiệu quả nhằm bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu; rà soát, kiện toàn hệ thống phân phối xăng dầu theo hướng cắt giảm tối đa các khâu trung gian.

Bên cạnh đó, theo Thủ tướng, cần đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các dự án đầu tư lớn của ngành vào hoạt động, nhất là dự án công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng trọng điểm.

Bộ Xây dựng được giao chỉ đạo triển khai phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cũng như những dự án trọng điểm như sân bay Long Thành, Gia Bình, các tuyến đường bộ cao tốc, đường sắt, công trình phục vụ năm APEC 2027.

Mặt khác, Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, kết nối, chia sẻ, làm sạch dữ liệu các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; quyết liệt giải ngân các dự án, chương trình phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương đôn đốc việc kết nối, đồng bộ 5/12 cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành trọng yếu còn lại về Trung tâm dữ liệu quốc gia, hoàn thành trong năm 2026.