Thủ tướng ra công điện bảo đảm an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 30/CĐ-TTg ngày 15/4 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác vận tải, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5.

Công điện được gửi tới các bộ: Công an, Xây dựng, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo nội dung công điện, năm 2026, kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch), dịp 30/4-1/5 được dự báo có lưu lượng giao thông tăng cao, gây áp lực lớn lên hoạt động vận tải và tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, tai nạn giao thông.

Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động tăng cường phương tiện vận tải, đặc biệt là vận tải hành khách, bảo đảm kết nối thông suốt tại ga đường sắt, cảng hàng không, bến xe, bến tàu.

Các doanh nghiệp không được cắt giảm chuyến khi giá nhiên liệu tăng cao, đồng thời phải chấp hành nghiêm quy định về kê khai, niêm yết giá vé, không lợi dụng để tăng giá trái quy định.

Bộ Công an được giao chỉ đạo lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông; kịp thời ngăn chặn đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Bộ Xây dựng phối hợp với địa phương và lực lượng chức năng quản lý chặt hoạt động vận tải, xây dựng kế hoạch tăng cường phương tiện phù hợp với biến động giá nhiên liệu.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh vận tải, đặc biệt với xe hợp đồng, xe khách tuyến cố định và vận tải thủy.

Công điện cũng yêu cầu kiểm soát chặt giá cước vận tải, bảo đảm bán vé đúng giá niêm yết; xử lý nghiêm hành vi lợi dụng biến động giá nhiên liệu để trục lợi.

Các cơ quan chức năng cần phối hợp phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là với mặt hàng xăng dầu.

Các đơn vị kinh doanh vận tải phải bố trí đủ phương tiện, nhân lực, bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật; không đưa phương tiện, lái xe không đủ điều kiện vào hoạt động.

Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tối ưu vận hành, tiết kiệm chi phí. Công tác bảo đảm an toàn giao thông được yêu cầu thực hiện ngay từ bến xuất phát: chở đúng số người quy định, sắp xếp hành khách và hàng hóa hợp lý, nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn, mặc áo phao khi đi đường thủy; kiểm soát tốc độ, thời gian lái xe và bố trí dừng nghỉ hợp lý.

Về hạ tầng, các đơn vị chức năng phải rà soát, khắc phục kịp thời các bất cập trong tổ chức giao thông; bổ sung hệ thống biển báo, vạch kẻ đường, thiết bị an toàn, đặc biệt tại khu vực đèo dốc, tầm nhìn hạn chế.

Đồng thời, xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài tại các tuyến cửa ngõ lớn như Hà Nội, TPHCM và các đầu mối giao thông trọng điểm.

Bộ Y tế được giao bảo đảm lực lượng, phương tiện, vật tư phục vụ cấp cứu tai nạn giao thông, nhất là tại các tuyến, khu vực có lưu lượng phương tiện cao; tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trong hoạt động vận tải.

Công điện cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông; phổ biến pháp luật, hướng dẫn người dân đi lại an toàn trong dịp nghỉ lễ; cập nhật kịp thời tình hình tai nạn, ùn tắc và các nguy cơ mất an toàn giao thông.

Các bộ, ngành, địa phương phải công bố đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân; tổ chức trực 24/7 trong thời gian nghỉ lễ.

Kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài từ ngày 25 đến hết ngày 27/4; kỳ nghỉ 30/4-1/5 từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5. Các đơn vị có trách nhiệm báo cáo tình hình hằng ngày và tổng hợp gửi Bộ Xây dựng để báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.