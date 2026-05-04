Thủ tướng Lê Minh Hưng và yêu cầu tránh "cắt thủ tục này, mọc thủ tục khác"

Tinh thần chỉ đạo này được Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh khi phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, chiều 4/5.

Về thể chế, cơ chế chính sách, Thủ tướng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết và siết chặt trách nhiệm người đứng đầu.

Ông quán triệt khi trình dự thảo luật phải có dự thảo hướng dẫn kèm theo, nếu không sẽ "kiên quyết không xử lý".

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ (Ảnh: Đoàn Bắc).

Một nội dung được Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh là các bộ, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc 8 nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và phân cấp.

"Mặc dù Kết luận 18 yêu cầu hoàn thành trong quý II, nhưng nếu triển khai nhanh và quyết liệt sẽ tác động rất lớn đến cải thiện môi trường đầu tư, huy động các nguồn lực và quan trọng nhất là củng cố lòng tin của người dân, doanh nghiệp vào môi trường kinh doanh", Thủ tướng nhấn mạnh.

Lưu ý đây là việc phải làm liên tục, Thủ tướng yêu cầu tới đây tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực đánh giá tác động môi trường, cấp phép xây dựng, quản lý các khu công nghiệp, phòng cháy, chữa cháy…

Thủ tướng lưu ý, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Để thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng yêu cầu theo dõi sát tình hình, chủ động dự báo, xây dựng kịch bản điều hành kinh tế vĩ mô, có phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời.

Mặt khác, ông giao Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm như sân bay Long Thành, Gia Bình.

Thủ tướng đồng thời chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững; phát triển nguồn cung nhà ở xã hội với các loại hình mua, thuê và thuê mua; phấn đấu hoàn thành trên 110.000 căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2026.

Về thúc đẩy khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính, sớm đưa vào vận hành ổn định.

Toàn cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Liên quan các vấn đề xã hội, Thủ tướng lưu ý cùng với làm tốt việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân, Bộ Y tế cần khẩn trương rà soát, nghiên cứu, sớm báo cáo Chính phủ các giải pháp hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả, giảm khâu trung gian với hệ thống phân phối dược.

Đặc biệt, ông chỉ đạo Bộ Y tế giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc để đưa Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 đi vào hoạt động.

Trước đó, báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 cho thấy kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng ước tăng 3,99%; thu ngân sách Nhà nước 4 tháng ước đạt trên 1,11 triệu tỷ đồng, bằng 44% dự toán, tăng 15,2%; kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 344,2 tỷ USD, tăng 24,2%.