Thủ tướng Lê Minh Hưng trao danh hiệu Anh hùng LLVT cho Quân khu 4

Ngày 18/4, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân.

Phát huy truyền thống của vùng đất anh hùng

Quân khu 4 - tiền thân là Chiến khu 4, Liên khu 4 được thành lập ngày 15/10/1945.

Trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thành tích này góp phần xứng đáng cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thực hiện nghĩa vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng duyệt đội danh dự Quân khu 4 (Ảnh: Trung Trần).

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng Quân khu "tinh, gọn, mạnh".

Đơn vị cũng tiên phong trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh, làm tròn nghĩa vụ quốc tế thủy chung, son sắt với bạn Lào.

"Lịch sử đã trao cho Quân khu 4 những thử thách đặc biệt khắc nghiệt. Nhưng chính trong lửa đạn, quân và dân Khu 4 đã phát huy truyền thống của vùng đất anh hùng bản lĩnh của những con người biến gian khổ thành ý chí, biến mất mát thành sức mạnh, biến đau thương thành hành động cách mạng", Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4, báo cáo thành tích của LLVT Quân khu 4 (Ảnh: Trung Trần).

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Quân khu 4 vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang Quân khu 4 cho Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ vũ khí trang bị

Theo người đứng đầu Chính phủ, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với thời cơ lớn nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có.

Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, khó dự báo. Sự cạnh tranh giữa các cường quốc và các hình thái chiến tranh công nghệ mới đang đặt ra bài toán quốc phòng, an ninh chưa từng có tiền lệ.

Bối cảnh đó, theo Thủ tướng, đòi hỏi những yêu cầu cao hơn đối với nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Quân đội nói chung và LLVT Quân khu 4 nói riêng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân đến Quân khu 4 (Ảnh: Trung Trần).

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã đặt ra 6 nhiệm vụ trọng tâm đối với LLVT Quân khu 4 trong thời gian tới.

Thứ nhất, Thủ tướng định hướng đơn vị làm tốt công tác dự báo, tham mưu chiến lược về các chủ trương, đối sách, giải pháp, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thứ hai, tập trung xây dựng LLVT Quân khu 4 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tiếp tục điều chỉnh tổ chức theo hướng tinh, gọn, mạnh, đồng bộ, hiệu quả; nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ vũ khí trang bị và phương thức tác chiến hiện đại.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Trung Trần).

Thứ ba, đặc biệt coi trọng xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân; phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn Quân khu.

Thủ tướng yêu cầu Quân khu thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, tham gia phát triển kinh tế - xã hội; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân; xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày sáng kiến, sản phẩm của Quân khu 4 (Ảnh: Trung Trần).

Nhiệm vụ thứ tư Thủ tướng lưu ý là đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Theo ông, hiện đại hóa quân đội không chỉ là trang bị mới, mà còn là tư duy mới, cách tổ chức mới, phương pháp chỉ huy mới, năng lực thích ứng mới.

Chú trọng nghiên cứu, cải tiến, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tác chiến của LLVT Quân khu, là định hướng quan trọng được Thủ tướng đề ra.

Thứ năm, Quân khu cần chăm lo xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tư duy đổi mới, phương pháp công tác khoa học, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thứ sáu, thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, thủy chung, son sắt Việt Nam - Lào; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, trở thành biểu tượng sinh động của tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc, hai đất nước, hai quân đội.

“Mỗi giai đoạn lịch sử, Quân khu 4 có trọng trách khác nhau, nhưng có một điều không thay đổi, đó là niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân vào bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, sức chiến đấu và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của LLVT Quân khu 4”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.