Sáng 7/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến 8/5, theo lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.

Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu Chính phủ mới và cũng là hội nghị đa phương đầu tiên mà Thủ tướng tham dự trực tiếp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN (Ảnh: Đoàn Bắc).

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 sẽ tập trung thảo luận nội dung tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, tập trung vào bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, và hỗ trợ công dân ASEAN tại phiên toàn thể. Phiên họp hẹp sẽ bàn các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Dự kiến, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 sẽ thông qua và ghi nhận hơn 20 văn kiện.

Bộ Ngoại giao cho biết trên tinh thần chủ động, tích cực, chân thành và có trách nhiệm, Đoàn Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch Philippines và các nước ASEAN đóng góp vào thành công chung của hội nghị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng sẽ có các bài phát biểu quan trọng, truyền tải thông điệp đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIV và quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên của ASEAN, đưa ra các đề xuất thiết thực củng cố tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tiếp xúc, gặp gỡ với lãnh đạo các nước để thúc đẩy hợp tác song phương và trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm.

Việt Nam gia nhập ASEAN ngày 28/7/1995. Kể từ khi gia nhập, Việt Nam luôn xem ASEAN là ưu tiên trong chính sách đối ngoại, tham gia với tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm trong các trụ cột cộng đồng và tất cả các lĩnh vực hợp tác của ASEAN.

Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng trong xây dựng Cộng đồng ASEAN, góp phần bảo đảm môi trường khu vực hòa bình, ổn định và hợp tác, được ASEAN và các nước đánh giá cao.