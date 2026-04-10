Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi thư chúc Tết cổ truyền đồng bào dân tộc Khmer

Báo Dân trí trân trọng giới thiệu toàn văn thư chúc mừng đồng bào dân tộc Khmer của Thủ tướng Lê Minh Hưng nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026.

Thân ái gửi: Đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer

Trong không khí vui mừng chào đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026 của dân tộc Khmer, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi thân ái gửi tới đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Việt Nam là một quốc gia thống nhất gồm nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc Khmer với nền văn hóa đặc sắc, độc đáo là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng 54 dân tộc anh em. Bức tranh văn hóa Việt Nam thêm phần rực rỡ, đa dạng chính là nhờ tiếng nhạc Ngũ âm, những điệu múa Rom vông rộn rã, nghệ thuật sân khấu Dù kê, Rô băm cùng những lễ hội truyền thống độc đáo. Với truyền thống yêu nước nồng nàn, đồng bào dân tộc Khmer luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đoàn kết cùng nhân dân cả nước đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đảng và Nhà nước ta luôn xác định công tác dân tộc, tôn giáo có vị trí chiến lược quan trọng, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành và toàn bộ hệ thống chính trị. Củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó nhiệm vụ đoàn kết tôn giáo là nhân tố then chốt góp phần đưa đất nước ta bước vào Kỷ nguyên mới, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Những năm qua, được Đảng, Nhà nước quan tâm, đời sống vật chất, tinh thần vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói chung, vùng đồng bào dân tộc Khmer nói riêng không ngừng được nâng cao. Cơ sở hạ tầng được tăng cường đầu tư, nâng cấp rõ rệt, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc; văn hóa được bảo tồn và phát huy, góp phần thực hiện nhất quán chính sách dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển, củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước.

Năm 2026 có ý nghĩa quan trọng, khởi đầu một giai đoạn phát triển mới của đất nước với nhiều sự kiện trọng đại, trong đó đã tổ chức rất thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, đây cũng là năm đầu triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035.

Với ý nghĩa đó, tôi đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trọng tâm là Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới. Huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, đặc biệt quan tâm công tác y tế, phát triển giáo dục đào tạo, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số “có tâm, có tầm". Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận xã hội; chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, gương điển hình tiên tiến... qua đó, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, quan tâm, chăm lo đời sống cho đồng bào, đặc biệt là các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Chuẩn bị tốt các điều kiện để đồng bào Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026 đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Thời gian tới, đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Tôi tin tưởng đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, giữ gìn và lan tỏa các giá trị văn hóa, tín ngưỡng tốt đẹp; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đồng lòng vượt qua khó khăn, vững bước trên con đường đổi mới và hội nhập, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, góp phần nâng cao đời sống, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau, hướng tới xây dựng Tổ quốc Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc.

Một lần nữa, xin chúc đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer năm mới, thắng lợi mới, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Chào thân ái!