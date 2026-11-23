Chiều 23/11, tại Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khởi công hai dự án gồm đầu tư xây dựng bến cảng số 9, 10, 11 và 12 - Khu bến Lạch Huyện và nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết ứng dụng trong công nghiệp công nghệ cao từ nguyên liệu tổng đất hiếm sạch tại Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Xuân Cầu.

Sự kiện do UBND thành phố Hải Phòng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ khởi công xây dựng bến cảng và Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết từ nguyên liệu tổng đất hiếm tại Hải Phòng (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Dự án đầu tư xây dựng bến cảng số 9, 10, 11 và 12 - Khu bến Lạch Huyện có tổng mức đầu tư 24.845 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất và mặt nước khoảng 146,2ha.

Dự án gồm 4 bến cảng container với tổng chiều dài cầu cảng chính 1.800m, có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải từ 12.000 đến 18.000 TEU. Công trình còn có 400m bến tiếp nhận sà lan, hệ thống bãi chứa container, xưởng sửa chữa, đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ bổ sung năng lực tiếp nhận, khai thác hàng hóa cho hệ thống cảng biển Hải Phòng, tăng cường kết nối vận tải đa phương thức và phát triển dịch vụ logistics.

Dự án thứ hai là nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết ứng dụng trong công nghiệp công nghệ cao từ nguyên liệu tổng đất hiếm sạch. Nhà máy được triển khai tại lô CN1, Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Xuân Cầu, với diện tích khoảng 28.000m2 và tổng mức đầu tư 1.580 tỷ đồng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu bấm nút khởi công dự án xây dựng bến cảng và Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết từ nguyên liệu tổng đất hiếm tại Hải Phòng (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Dự án hướng tới sản xuất vật liệu tinh khiết phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao như chế tạo nam châm vĩnh cửu hiệu suất cao, điện tử, linh kiện, năng lượng, quang học và xúc tác.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân cho biết phát triển hệ thống cảng biển hiện đại gắn với dịch vụ logistics và công nghiệp công nghệ cao là định hướng chiến lược của thành phố.

Theo ông Quân, đến nay, 6 bến cảng nước sâu tại Lạch Huyện đã được đưa vào khai thác đồng bộ, với hơn 2,4km cầu bến và hơn 170ha bãi chứa hàng.

Hệ thống cảng đã hình thành các tuyến vận tải biển trực tiếp tới châu Âu, châu Mỹ, tiếp nhận tàu container trọng tải gần 214.000 tấn. Qua đó, cảng biển Hải Phòng góp phần giảm chi phí logistics, khẳng định vị thế trên bản đồ hàng hải quốc tế và tạo nền tảng thu hút các dự án công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Lãnh đạo thành phố đánh giá việc khởi công hai dự án với tổng vốn đầu tư 26.400 tỷ đồng có ý nghĩa quan trọng, thể hiện định hướng phát triển chiến lược của Hải Phòng cũng như năng lực, quyết tâm của các nhà đầu tư.

Trong đó, dự án 4 bến cảng container tại Lạch Huyện được định hướng phát triển thành cảng container quốc tế xanh, góp phần hoàn thiện hạ tầng cảng biển, nâng cao năng lực thông qua hàng hóa và củng cố vị thế Hải Phòng là trung tâm cảng biển, logistics quốc tế.

Dự án nhà máy chế tạo vật liệu tiên tiến từ nguyên liệu tổng đất hiếm sạch là bước đi quan trọng trong phát triển công nghiệp công nghệ cao, góp phần nâng cao giá trị gia tăng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp chiến lược của thành phố.

Để các công trình sớm hoàn thành, đưa vào khai thác hiệu quả, ông Lê Anh Quân đề nghị các nhà đầu tư tập trung nguồn lực, ứng dụng công nghệ hiện đại, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tuyệt đối an toàn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu tại sự kiện (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Lãnh đạo Hải Phòng khẳng định thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư, với tinh thần thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của thành phố.

Tại sự kiện, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, thành phố Hải Phòng và đại diện doanh nghiệp đã thực hiện nghi thức khởi công hai dự án.