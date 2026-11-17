Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa KỳChiều 17/11, tại Manila, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ.Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN – Hoa Kỳ (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trao đổi tại Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).Theo www.vietnamplus.vn