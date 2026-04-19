Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Sáng 19/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác đã đến Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương, hoa tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Ảnh: Quốc Vũ).

Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác đã dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong toàn quốc, nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ Thanh niên xung phong trong cả nước.

Tiếp đó, đoàn đã tới dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm và Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa tại Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong (Ảnh: Quốc Vũ).

58 năm trước, tại mảnh đất Đồng Lộc này, Tiểu đội 10 nữ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh, hiến trọn tuổi thanh xuân để nối liền mạch máu giao thông hậu phương lớn với tiền tuyến lớn, góp phần cùng toàn quốc chiến thắng.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Ảnh: Quốc Vũ).

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các thành viên trong đoàn nguyện tiếp tục phát huy truyền thống của thế hệ cha anh, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.