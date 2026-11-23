Bộ Ngoại giao cho biết nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV - 12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 11 (ACMECS - 11) từ ngày 27 đến ngày 28/11.

Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Saleumxay Kommasith đến thăm chính thức Việt Nam trên cương vị mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith hội đàm (Ảnh: VGP).

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Lào phát triển tích cực, ngày càng sâu sắc và thực chất hơn trong những năm gần đây.

Trong chuyến thăm Lào hồi tháng 12/2025 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, quan hệ Việt Nam - Lào đã được nâng lên tầm cao mới bằng việc bổ sung nội hàm "gắn kết chiến lược".

Hồi tháng 10, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã có chuyến thăm chính thức Lào.

Tại cuộc hội đàm ngày 8/10 ở Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trân trọng mời Thủ tướng Saleumxay Kommasith tham dự Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS), Hội nghị cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) tại Việt Nam.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 giữa Việt Nam và Lào đạt gần 3 tỷ USD, tăng 32,7% so với năm 2024. Hai bên đang phấn đấu nâng kim ngạch thương mại lên 5-10 tỷ USD trong vài năm tới.

Hợp tác CLMV là cơ chế hợp tác mở, một mặt phát huy lợi thế, tiềm năng hợp tác sẵn có của các nước CLMV, mặt khác là kênh kêu gọi hỗ trợ của các nước ASEAN khác và các đối tác phát triển dành cho các nước CLMV.

Hợp tác CLMV đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của 4 nước cũng như tiểu vùng Mekong, giúp các nước CLMV tăng trưởng ở mức cao trong khu vực, cũng như thúc đẩy trao đổi thương mại với thế giới.

Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm, đã và đang có nhiều đóng góp quan trọng trong hợp tác CLMV.

Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (tên của 3 dòng sông chính trong lưu vực sông Mekong) là khuôn khổ hợp tác kinh tế gồm 5 nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.

Chiến lược nhằm tăng cường hợp tác kinh tế chung và song phương để khai thác và phát huy lợi thế so sánh giữa các vùng, các nước thành viên, nâng cao sức cạnh tranh, thu hẹp khoảng cách phát triển.