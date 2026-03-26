Thủ tướng khuyến khích thanh niên chấp nhận rủi ro, vượt ra khu vực an toàn

Tinh thần này Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong cuộc gặp mặt các gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng và cán bộ đoàn tiêu biểu chiều 26/3, nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).

Theo người đứng đầu Chính phủ, Đảng và Nhà nước đặc biệt coi trọng vai trò của thanh niên Việt Nam - lực lượng xung kích, sáng tạo, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng và cán bộ đoàn tiêu biểu (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng nhận định 100 cán bộ đoàn tiêu biểu trên toàn quốc được tuyên dương và nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 là những cán bộ đoàn tiêu biểu cho tinh thần cống hiến, sự đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của tuổi trẻ đóng góp cho sự vững mạnh của tổ chức Đoàn và sự trưởng thành của thanh niên.

Ông kỳ vọng trong bất cứ hoàn cảnh nào, thanh niên Việt Nam luôn thể hiện vai trò "rường cột của nước nhà", "lực lượng tiên phong", "mũi nhọn xung kích" xông pha trên mọi mặt trận, bằng sức sáng tạo, niềm đam mê, cống hiến của tuổi trẻ, bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân, dám vượt qua giới hạn của chính mình, để đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng cũng chia sẻ mong muốn và tin tưởng rằng, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, chung sức, đồng lòng; luôn mang trong mình ý chí, khát vọng, nhiệt huyết của tuổi thanh xuân với "Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn".

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc gặp mặt (Ảnh: Đoàn Bắc).

Lãnh đạo Chính phủ khuyến khích thanh niên luôn "dám nghĩ, dám làm, dám tiên phong, dám đảm đương trách nhiệm, dám hành động vì lợi ích của quốc gia, dân tộc và Nhân dân"; dám chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học, dám vượt qua chính mình trong cuộc sống, dám vượt ra khỏi khu vực an toàn trong công việc.

Để hiện thực hóa những mục tiêu đề ra, Thủ tướng lưu ý lực lượng thanh niên tập trung "6 tiên phong".

Một là, tiên phong trong đổi mới tư duy và trong hành động sáng tạo. "Thanh niên Việt Nam cần xóa bỏ tư duy lối mòn, rèn luyện tư duy phản biện, tư duy hệ thống và sẵn sàng đón nhận cái mới", theo lời Thủ tướng.

Hai là tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thúc đẩy tạo lập những doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng vượt bậc, những "startup kỳ lân" của Việt Nam.

Ba là tiên phong trong dân tộc hóa văn minh nhân loại vào đất nước ta và quốc tế hóa nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc của dân tộc Việt Nam ra thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự gặp mặt (Ảnh: Đoàn Bắc).

Bốn là tiên phong trong phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Năm là tiên phong chủ động trong giao lưu, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Theo Thủ tướng, thanh niên phải trở thành công dân toàn cầu, góp phần khẳng định trình độ, năng lực, bản lĩnh, trí tuệ, vị thế và giá trị con người Việt Nam nói chung, thanh niên Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế.

Sáu là tiên phong trong đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, học tập, lao động, nghiên cứu, cống hiến, làm việc, làm nền tảng cho đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", sức mạnh toàn dân tộc.