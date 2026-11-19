Quan điểm này được Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, nhấn mạnh khi phát biểu kết luận phiên họp lần thứ ba của Hội đồng, chiều 19/11.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá công tác thi đua - khen thưởng đã có những đổi mới thực chất, hiệu quả.

Bên cạnh những lĩnh vực trọng tâm, công tác thi đua - khen thưởng được triển khai toàn diện, bao phủ các lĩnh vực cần thiết. Nhiều bộ, ngành, địa phương đã có các phong trào thi đua để hoàn thành hiệu quả, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng nhiều nhiệm vụ trọng tâm, dự án trọng điểm, đóng góp trực tiếp, quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu kết luận phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Theo người đứng đầu Chính phủ, phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã đóng góp trực tiếp và gián tiếp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Nhưng bên cạnh đó, ông cũng thẳng thắn chỉ ra hạn chế như một số nơi chưa quan tâm đúng mức nên công tác thi đua - khen thưởng chưa thực chất, còn thụ động; chưa chủ động phát hiện, khơi dậy và lan tỏa những cách làm hay, mới, hiệu quả.

"Có những việc rất cụ thể nhưng nếu khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng địa phương, đúng lúc, đúng thời điểm thì tác động rất nhanh, rất mạnh. Một số địa phương có những cách làm rất năng động, sáng tạo thì chúng ta phải ủng hộ", Thủ tướng nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh một số lĩnh vực, nhiệm vụ thi đua trọng tâm, trước hết là trong thúc đẩy tăng trưởng từng ngành, từng khu vực, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số - mục tiêu xuyên suốt cho cả nhiệm kỳ.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức thực hiện hiệu quả khuôn khổ thể chế, chính sách, pháp luật mới để tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn, khó khăn và huy động nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển.

Cùng với đó cần vận hành tốt chính quyền địa phương hai cấp, rà soát việc phân cấp, phân quyền; xây dựng vị trí việc làm; giải quyết thủ tục hành chính một cửa nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

"Càng giảm được chi phí, càng giảm được thời gian tuân thủ thì càng đóng góp tốt cho tăng trưởng, xây dựng được lòng tin và tạo sự đồng thuận rất lớn, Thủ tướng nói.

Nêu rõ yêu cầu phải huy động nguồn lực rất lớn cho phát triển, Thủ tướng cho rằng các phong trào thi đua phải góp phần khích lệ doanh nghiệp, người dân đầu tư kinh doanh, bỏ vốn ra làm giàu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, chủ trì phiên họp lần thứ ba của Hội đồng (Ảnh: Đoàn Bắc).

Đồng thời, Thủ tướng lưu ý phong trào thi đua gắn với các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2026); tiếp tục triển khai thiết thực Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và phong trào thi đua "Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng"...

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh phát động phong trào thi đua trong tháng 11/2027, thời điểm tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, để góp phần triển khai thành công Năm APEC 2027, lan tỏa hình ảnh, thương hiệu Việt Nam ổn định, thân thiện, đoàn kết, chân thành, cởi mở và sẵn sàng hợp tác.

Đặc biệt, theo Thủ tướng, công tác khen thưởng phải chú trọng người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác và các tập thể, cá nhân ở cơ sở có thành tích tiêu biểu.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện báo cáo, phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện dự thảo thông báo kết luận để trình ban hành theo quy định.