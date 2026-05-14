Thót tim tài xế xe tải "vật vã" vượt rào chắn đường sắt ngay trước mũi tàu

Ngày 14/5, trên trang Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đăng tải clip dài khoảng 1 phút với tiêu đề “Thót tim với pha vượt đường ngang bất chấp rào chắn đã hạ”.

Theo nội dung clip, dù gác chắn đường sắt đang hạ xuống trước khi tàu hỏa đi qua, tài xế vẫn cố tình điều khiển xe tải vượt đường ngang. Phải mất hơn 30 giây, tài xế này mới thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

Nhiều người xem clip không khỏi thót tim, lo lắng cho sự an toàn của tài xế, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xử phạt nghiêm để răn đe.

Theo nguồn tin của phóng viên, sự việc xảy ra vào lúc 9h05 ngày 13/5 tại km155+725 tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua xã Triệu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Thời điểm trên, dù gác chắn tại đường ngang dân sinh giao với đường sắt đang hạ xuống, tài xế L.V.L. (SN 1979, trú tại xã Mậu Lâm, tỉnh Thanh Hóa) vẫn điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 36H-019.xx vượt qua rào chắn.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm việc với tài xế, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính về các hành vi vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng và điều khiển phương tiện làm hỏng rào chắn.