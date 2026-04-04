Thót tim cảnh học sinh thản nhiên mang lựu đạn chưa nổ đến nộp CSGT

Ngày 4/4, Công an xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai cho biết chiều 3/4, học sinh lớp 8 trú tại thôn Quý Đức, xã Ia Pa nhặt được một quả lựu đạn rồi mang đến Tổ CSGT khu vực Ia Pa (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Trường Sơn Đông, đoạn qua thôn Quý Đức giao nộp.

Quả lựu đạn được học sinh mang đến giao nộp cho tổ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ (Ảnh: Công an xã Ia Pa).

Thời điểm giao nộp, học sinh này tỏ ra rất bình tĩnh, thản nhiên lấy quả lựu đạn từ trong túi ra khiến nhiều người thót tim bởi mức độ nguy hiểm của vật liệu nổ này.

Theo cán bộ Tổ CSGT khu vực Ia Pa, ngay khi tiếp nhận, đơn vị đã nhanh chóng báo cho Công an xã Ia Pa để xử lý quả lựu đạn theo đúng quy trình. Qua làm việc, học sinh cho biết đã nhặt được quả lựu đạn tại khu vực chân cầu ở thôn Quý Đức.

Công an xã Ia Pa khuyến cáo khi phát hiện vũ khí, bom, mìn hoặc vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng hoặc lực lượng quân sự gần nhất. Người dân tuyệt đối không tự ý đào bới, di chuyển, mang vác vật liệu nổ vì tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao.