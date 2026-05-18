Thông xe toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ 17h ngày 18/5

Ngày 17/5, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai vừa ban hành thông báo phê duyệt phương án tổ chức thông xe tạm 16km còn lại của tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Theo đó, kể từ 17h ngày 18/5, cao tốc này sẽ thông xe toàn tuyến.

Vào thời điểm trên, cơ quan chức năng sẽ tổ chức giao thông 2 chiều trên đoạn đường cao tốc Biên Hòa từ Km0 đến Km16 (dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu). Giai đoạn khai thác tạm, nhà chức trách chỉ cho phép ô tô dưới 9 chỗ đi vào tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với tốc độ tối đa 80 km/h; tốc độ tối thiểu 60 km/h.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua thành phố Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Trước đó, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai đã kiểm tra hiện trường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước khi phê duyệt phương án tổ chức giao thông, đưa vào khai thác toàn tuyến. Nhà chức trách xác định đường dây 110kV tại Km5+260 đã được nâng chiều cao lên 9m trong ngày 17/5.

Sở Xây dựng đã làm việc với các địa phương, Ban Quản lý dự án 85 và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai, qua đó thống nhất phương án đóng các nút giao Hàm Nghi, Phùng Hưng, Bưng Môn từ 8h ngày 18/5.

Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai khẩn trương hoàn tất lắp đặt hộ lan, hàng rào B40, dọn dẹp vệ sinh trước 15h ngày 18/5.

Cùng với đó, chủ đầu tư phải lắp đặt đầy đủ biển chỉ dẫn cho các phương tiện lưu thông theo đường gom; tuyên truyền thông tin cho người dân, cử lực lượng điều tiết, hướng dẫn.

Các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hạng mục còn lại trước ngày thông xe (Ảnh: Hoàng Bình).

Đồng thời, chủ đầu tư phải kiểm tra, xử lý bất cập tại các tuyến đường gom; lắp đặt đầy đủ biển báo, biển chỉ dẫn hướng lưu thông tuyến chính và đường gom; đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa vào khai thác cầu vượt Hàm Nghi, Phùng Hưng.

Việc tổ chức thông xe tạm được triển khai nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực, đồng thời từng bước phát huy hiệu quả đầu tư dự án.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54km, vốn đầu tư khoảng 17.800 tỷ đồng, gồm ba dự án thành phần. Tuyến đường khi hoàn thành được kỳ vọng giảm tải cho quốc lộ 51 và rút ngắn thời gian đi từ TPHCM đến Vũng Tàu còn khoảng 70 phút.