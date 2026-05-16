Thông xe toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tối 18/5

Ngày 16/5, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai thông tin, dự kiến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ thông xe toàn tuyến vào tối 18/5. Việc tổ chức thông xe tạm được triển khai nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực, đồng thời từng bước phát huy hiệu quả đầu tư dự án.

Trong giai đoạn khai thác tạm thời, tuyến cao tốc chỉ cho phép xe con dưới 9 chỗ lưu thông, đồng bộ với phương án khai thác tại dự án thành phần 2 và 3 trước đó. Tốc độ khai thác tạm thời được quy định với mức tối đa 80km/h và tối thiểu 60km/h.

Nút giao Võ Nguyên Giáp (phường Phước Tân) là điểm đầu của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: Hoàng Bình).

Trước đó, Cục CSGT (Bộ Công an) có văn bản gửi Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai về việc tham gia ý kiến phương án tổ chức giao thông để đưa 16km dự án Thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào khai thác trước ngày 19/5.

Theo đó, Cục CSGT yêu cầu chủ đầu tư sớm hoàn thiện nhiều hạng mục kỹ thuật và an toàn trước khi đưa tuyến vào khai thác tạm. Trong đó, các nhà thầu phải tập trung hoàn thiện dải phân cách, tôn hộ lan, tôn sóng và đặc biệt là hệ thống hàng rào bảo vệ trên toàn tuyến nhằm ngăn chặn xe máy, xe thô sơ, người đi bộ và gia súc đi vào đường cao tốc.

Cùng với đó, hệ thống biển báo giao thông, biển cấm dừng, cấm đỗ tại các nút giao, đường dẫn phải được lắp đặt đầy đủ theo đúng quy chuẩn. Đồng thời bổ sung biển hạn chế tốc độ phù hợp tại các đường nhánh. Cục CSGT cũng yêu cầu thực hiện phân làn phương tiện, đảm bảo tốc độ khai thác tối đa phù hợp với thiết kế được phê duyệt.

Ngoài ra, Cục CSGT đề nghị đơn vị quản lý phải hoàn thiện trạm kiểm soát tải trọng xe, hệ thống giám sát giao thông thông minh và xây dựng quy trình bàn giao dữ liệu camera giám sát cho lực lượng CSGT để phục vụ công tác chỉ huy, điều hành và xử lý vi phạm.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua địa bàn thành phố Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Về phương án tổ chức giao thông, Cục CSGT đề nghị đóng hoàn toàn nút giao đường Bưng Môn (phường Long Thành) bằng hệ thống tôn hộ lan cứng. Tại nút giao Võ Nguyên Giáp (phường Phước Tân), các đơn vị được yêu cầu bổ sung bảng chỉ dẫn phân luồng chi tiết, đồng thời bố trí lực lượng trực chốt 24/24 giờ để hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn. Đối với vị trí giao cắt đường điện 110kV, Cục CSGT yêu cầu duy trì nhân sự giám sát thường xuyên và hoàn tất việc nâng tĩnh không đường dây đạt tối thiểu 9m so với mặt đường trước ngày 19/5 nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác.

Trong giai đoạn thông xe tạm, Cục CSGT đề nghị tuyến cao tốc chỉ cho phép ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống lưu thông. Đối với các tình huống đặc biệt như cứu hộ, cứu nạn, phân luồng giao thông hay cho phương tiện đi ngược chiều trong trường hợp khẩn cấp, Cục CSGT nhấn mạnh việc triển khai phải do lực lượng CSGT chủ trì thực hiện.

Tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Đồ họa: An Huy).

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54 km, vốn đầu tư khoảng 17.800 tỷ đồng, gồm ba dự án thành phần. Tuyến đường khi hoàn thành được kỳ vọng giảm tải quốc lộ 51 và rút ngắn thời gian đi từ TP HCM đến Vũng Tàu còn khoảng 70 phút.