Lễ thông xe kỹ thuật được tỉnh Quảng Trị tổ chức sáng 24/11. Cầu Nhật Lệ 3 bắc qua sông Nhật Lệ, phía Đông kết nối với đường ven biển ở bán đảo Bảo Ninh, phường Đồng Hới; phía Tây cầu kết nối với quốc lộ 1A tại địa bàn xã Quảng Ninh (Quảng Trị).

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng các đại biểu cắt băng thông xe kỹ thuật cầu Nhật Lệ 3 và đường dẫn 2 đầu cầu (Tiến Thành).

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, việc thông xe kỹ thuật dự án cầu Nhật Lệ 3 và đường dẫn 2 đầu cầu là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự nỗ lực của chủ đầu tư, các cơ quan, địa phương và đơn vị tham gia xây dựng công trình.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ, công trình cầu Nhật Lệ 3 sẽ góp phần chia sẻ lưu lượng giao thông với các cầu hiện hữu, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương, mở rộng cơ hội phát triển sinh kế cho người dân hai bên bờ sông Nhật Lệ.

Cầu Nhật Lệ 3 tại tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Tiến Thành).

Dự án cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu do Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, thực hiện từ năm 2022 đến 2026, tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng. Kiến trúc cầu được lấy cảm hứng từ hình ảnh những dãy núi đá vôi trùng điệp và dòng sông uốn lượn dưới chân núi.

Công trình có chiều dài hơn 2,8km, trong đó phần cầu dài hơn 561m. Cầu được xây dựng vĩnh cửu bằng thép và bê tông cốt thép dự ứng lực với 5 nhịp. Trong đó, 3 nhịp ở giữa có kết cấu dạng cầu vòm, chiều dài nhịp S1 và S3 là 80m, nhịp S2 dài 120m.

Vòm thép nhịp giữa (S2) của cầu Nhật Lệ 3 có chiều cao từ mặt cầu lên đỉnh là 37m và nếu tính từ mặt nước có thể lên đến 50m, được xác định là cầu vòm thép cao nhất tỉnh Quảng Trị.

Các vòm được chế tạo từ những cấu kiện thép lớn, kết hợp hệ thống dầm và bê tông cốt thép, tạo nên kết cấu vừa bảo đảm khả năng chịu lực, vừa mang giá trị thẩm mỹ cho công trình.

Cầu Nhật Lệ 3 về đêm (Ảnh: Tiến Thành).

Mặt cầu Nhật Lệ 3 rộng 23,5m, được thiết kế với 4 làn xe, vận tốc đạt 60km/h. Cầu Nhật Lệ 3 còn được đầu tư hệ thống chiếu sáng mỹ thuật. Hệ thống đèn LED chiếu sáng các vòm thép, kết hợp đèn LED bố trí dọc hệ thống cáp, tạo hiệu ứng ánh sáng nổi bật khi đêm xuống.

Tuyến đường dẫn lên cầu Nhật Lệ 3 được thiết kế theo tiêu chuẩn đường chính đô thị, góp phần hình thành trục giao thông mới từ quốc lộ 1A vượt sông Nhật Lệ ra khu vực ven biển.