Thông tin về sức khỏe vận động viên flyboard gặp sự cố khi đang "bay"

Chiều 3/5, nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí cho biết, vận động viên flyboard gặp sự cố khi đang "bay", bị đuối nước tại hồ núi Lớ, phường Hoa Lư (Ninh Bình) đã được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai điều trị.

Nạm vận động viên flyboard đang "bay" cùng khách trên mặt hồ bất ngờ gặp sự cố khiến cả hai chìm nghỉm dưới nước (Ảnh: Cắt từ clip).

Thời điểm chuyển viện (chiều 3/5), người bệnh được chẩn đoán bị viêm phổi do đuối nước và tiên lượng nặng, đủ điều kiện chuyển tuyến từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình lên Bệnh viện Bạch Mai.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nam vận động viên flyboard gặp sự cố tên là P.T.A. (SN 1984), trú phường Hải Dương, TP Hải Phòng. Tiền sử bản thân anh này khỏe mạnh.

Sáng 3/5, anh A. biểu diễn flyboard tại khu vực hồ núi Lớ và kèm theo một nữ du khách. Trong lúc biểu diễn, nam vận động viên và khách gặp sự cố khi đang "bay" cách mặt hồ khoảng 5m. Hai người từ từ rơi xuống nước sau đó chìm nghỉm dưới lòng hồ.

Nữ du khách may mắn nổi lên, biết bơi và được cứu sống nhanh chóng. Còn anh P.T.A. chìm sâu dưới nước cùng với các thiết bị. Sau khoảng 15 phút, anh A. được cứu trong tình trạng bị đuối nước, ngất xỉu.

Lực lượng cứu hộ đang đưa nam vận động viên bị đuối nước lên bờ để đưa đến bệnh viện cấp cứu (Ảnh: Cắt từ clip).

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, kích thích vật vã, da niêm mạc kém hồng, bụng mềm, gan lá lách không sờ thấy thần kinh (không rõ khu lưu trú)... Người bệnh được chuẩn đoán viêm phổi do đuối nước, tiên lượng nặng.

Các bác sĩ đã tiến hành đặt ống thở máy, dùng thuốc kháng sinh Meropenem, Levofloxacin, sau đó cho chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Bạch Mai điều trị.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo phường Hoa Lư xác nhận có nắm được sự việc vận động viên flyboard cùng khách gặp sự cố trên địa bàn.

Một lãnh đạo Công an phường Hoa Lư cho biết, sự việc không gây thiệt hại lớn, vận động viên chỉ bị ngạt nước xong tỉnh luôn, không bị ảnh hưởng đến tính mạng.