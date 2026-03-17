Thông tin mới vụ ông lão cụt tay kẹp rắn sau khi bị cắn ở Đà Nẵng

Ngày 17/3, đại diện Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cho biết sức khỏe của bệnh nhân H.T. (79 tuổi, trú tại xã Đại Lộc, Đà Nẵng), người bị rắn hổ mang cắn khi đi thăm ruộng, đã qua cơn nguy kịch.

Theo anh H.V.H. (40 tuổi, con trai ông T.), sự việc xảy ra vào trưa 15/3 khi cha anh ra đồng thăm ruộng lúa. Lúc này ông T. phát hiện một con rắn hổ mang nên bắt. Do bị cụt cả 2 tay, ông đã đưa chân dẫm, sau đó dùng khuỷu tay đè và kẹp con rắn nên bị cắn.

Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng (Ảnh: A Núi).

Bắt được rắn, ông T. kẹp bên khuỷu tay, kéo trên đường về đến khu dân cư, nhiều người hàng xóm hoảng hốt khi nhìn thấy. Lúc này, họ mới phát hiện ông đã bị rắn cắn ở khuỷu tay và lập tức báo cho gia đình.

Người thân nhanh chóng đưa ông T. đến Bệnh viện đa khoa khu vực phía Bắc Quảng Nam để cấp cứu ban đầu, sau đó chuyển ra Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng tiếp tục điều trị.

Anh H. chia sẻ: “Khi thấy cha kẹp con rắn hổ mang về nhà và người dân nói ông đã bị cắn khiến tôi hốt hoảng, vội chở ông đi cấp cứu ngay”.

Theo anh H., cha anh câm điếc bẩm sinh. Cách đây hàng chục năm, ông không may gặp tai nạn khiến cả 2 cánh tay bị cụt. Mất đi đôi bàn tay, ông đã tập dùng khuỷu tay và chân để làm việc và có biệt tài bắt cá, lươn rất giỏi.

Con rắn được người dân chụp hình lại (Ảnh: Vỹ Nguyễn).

Gia đình ông T. có hoàn cảnh khó khăn. Từ khi xảy ra sự việc đến nay, gia đình đã tiêu tốn khoảng 15 triệu đồng chi phí truyền huyết thanh kháng nọc rắn, nhiều danh mục thuốc và vật tư y tế nằm ngoài phạm vi bảo hiểm. Một số nhà hảo tâm đã hỗ trợ nhằm giúp gia đình có thêm chi phí để trang trải việc điều trị cho ông T..

Trước đó, ngày 16/3, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông lớn tuổi, bị cụt tay, kẹp theo một con rắn dài đi trên đường. Khi quay lại gần, có thể thấy con rắn đã cắn vào khuỷu tay của người này.

Anh V.N., người đăng tải clip cho biết sự việc diễn ra vào sáng cùng ngày, người đàn ông này trú tại xã Đại Lộc. Theo anh N., dù bị thương người đàn ông vẫn kẹp con rắn để mang về nhà và được người thân chở đến bệnh viện cấp cứu.