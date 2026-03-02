Thông tin mới vụ cô gái ngất xỉu sau khi nói chuyện với 2 người lạ

Ngày 2/3, thông tin từ Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã nhận được báo cáo của Công an xã Krông Pắk về vụ việc một cô gái bán hàng ngất xỉu sau khi nói chuyện với 2 phụ nữ lạ.

Theo kết quả xác minh, chị N.N.T.T. (33 tuổi, trú tại xã M'Đrắk) thông qua mạng xã hội có quen biết với một người đàn ông tên G. (chưa rõ nhân thân, lai lịch). Ông G. có nói với chị T. rằng mình sinh sống ở xã Krông Pắk và cả 2 từng gặp nhau tại xã này.

Mẹ con chị T. ghé vào quầy tạp hóa để hỏi thăm người quen (Ảnh: Cắt từ clip).

Quá trình quen biết và nảy sinh tình cảm với ông G., chị T. nhận thấy người đàn ông này có nhiều biểu hiện không thật thà, mâu thuẫn nên chị T. quyết định đến nơi ở của ông G. để làm rõ.

Sáng 25/2, chị T. cùng mẹ là bà D. (55 tuổi) điều khiển xe máy đến xã Krông Pắk tìm ông G.. Sau khi đến nhiều địa điểm hỏi thăm tung tích của ông G. nhưng không được, mẹ con chị T. ghé vào một số hàng quán hỏi thăm.

Tiếp đó, chị T. cùng mẹ di chuyển vào chợ Hòa An vì từng ghé chợ này cùng ông G.. Tại chợ, khi gặp chị N.T.T.C. (23 tuổi, kinh doanh tạp hóa trong chợ), bà D. hỏi thăm, chị C. nói không biết.

Cô gái bán hàng tạp hóa bất ngờ ngất xỉu (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau đó, chị T. đi vào đưa điện thoại cho nữ tiểu thương xem ảnh và chị này la lớn, đuổi chị T. ra ngoài. Khi mẹ con bà D. rời đi, chị C. từ trong quầy đi ra và ngất xỉu.

Vào thời điểm này, trong chợ xuất hiện tin đồn về việc có người thôi miên, "bỏ bùa" nhằm mục đích cướp tài sản nên nhiều người nghi ngờ việc 2 mẹ con chị T. đã tác động tới nữ tiểu thương để cướp tài sản nên nhiều người cùng lao đến. Do đó, 2 người này nhanh chóng lên xe máy rời đi.

Đến trưa 27/2, chị T. phát hiện trên trang Facebook "Mỹ Oanh" có đăng tải hình ảnh kèm nội dung cho rằng chị T. đã thôi miên nhằm cướp tài sản. Nhận thấy sự việc không đúng sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bản thân nên chị đã đề nghị cơ quan công an nhờ làm rõ.

Người đăng tải vụ việc đã phải lên tiếng đính chính và xin lỗi (Ảnh: Uy Nguyễn).

Qua xác minh, Công an xã Krông Pắk xác định bà D. và chị T. không có hành vi dùng thuốc mê để thôi miên nhằm cướp tài sản như các trang mạng xã hội đã đăng và việc chị C. ngất xỉu không liên quan đến 2 người này.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân chị C. ngất xỉu cần có cơ quan chuyên môn khám và kết luận. Chủ tài khoản mạng xã hội "Mỹ Oanh" đã được yêu cầu gỡ bài, cam kết không tái phạm.