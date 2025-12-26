Thông tin mới về vụ người đàn ông nghi bị một phụ nữ đâm tử vong ở Lào Cai

Chiều 26/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Đảng ủy xã Lâm Giang (tỉnh Lào Cai) cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã khiến một người tử vong.

Theo vị lãnh đạo, qua xác định ban đầu, nạn nhân là ông T.Q.H. (SN 1983, trú tại xã Lâm Giang), nghi phạm được xác định chính là vợ của ông H. tên N.T.H. (SN 1985), trú cùng địa phương.

Hình ảnh bà N.T.H. mặc áo vàng cầm dao đâm chồng mình, một hàng xóm cố gắng can ngăn nhưng không thành (Ảnh: Cắt từ clip).

"Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng ông H., địa điểm xảy ra sự việc là quán bán thịt trâu, bò của gia đình nạn nhân, nằm đối diện ngôi nhà của 2 vợ chồng nêu trên. Đây là một vụ việc rất đau lòng do mâu thuẫn dẫn tới hành động bộc phát của nghi phạm", vị lãnh đạo nói.

Cũng theo vị lãnh đạo Đảng ủy xã Lâm Giang ở địa phương ông T.Q.H. và vợ đã có 2 người con, người con cả năm nay học lớp 12, người con út năm nay học lớp 7. Tại địa phương gia đình ông H. cũng hay xảy ra mâu thuẫn cãi vã.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.