"Thông điệp của Đại hội XIV của Đảng mang tầm vóc lịch sử"

Theo thông tin từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trước khi diễn ra cuộc họp báo quốc tế lúc 14h ngày 14/1, sẽ là lễ khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng; khai trương trưng bày sách, báo phục vụ Đại hội XIV và trưng bày ảnh “Dưới cờ Đảng, đất nước tiến vào kỷ nguyên mới”.

Triển lãm trưng bày các tài liệu lưu trữ qua các kỳ Đại hội với chủ đề “Từ Đại hội đến Đại hội” và buổi phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng” cũng được tổ chức trong chiều nay.

Họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra chiều 14/1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đại hội lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19/1 đến 25/1, là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Sáng qua 13/1, Tiểu ban Tổ chức Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành sơ duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội.

Sau khi trực tiếp kiểm tra, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của tất cả các cơ quan, đơn vị thời gian qua đã thực hiện rất tốt công việc được giao, cơ bản hoàn thành theo đúng kế hoạch, yêu cầu.

Nhấn mạnh yêu cầu cao, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối, ông Trần Cẩm Tú đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan, đơn vị, lực lượng tham gia phục vụ Đại hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện những khâu cuối cùng, sẵn sàng cho buổi tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng diễn ra sáng 14/1, đảm bảo các nội dung theo đúng kế hoạch.