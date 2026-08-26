Thời điểm kết thúc 2 nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù cho TPHCM

Tại hội nghị quán triệt tinh thần thực hiện Luật Phát triển đô thị ngày 26/8, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường thông tin, luật mới vừa được Quốc hội thông qua sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10. Các chính sách ưu đãi thuế đặc thù được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2027.

Với việc có Luật Phát triển đô thị, Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM và Nghị quyết 260 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98 sẽ hết hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2027 để chuyển tiếp đồng bộ sang luật mới.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

"Phần lớn các cơ chế, chính sách đặc thù trước đây đã được các cơ quan rà soát, thẩm định, truyền tải và luật hóa trong Luật Phát triển đô thị", Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nói.

Bên cạnh đó, các chương trình, dự án, cơ chế tài chính đã được phê duyệt theo các cơ chế, chính sách đặc thù trước đây, được triển khai trước ngày Luật Phát triển đô thị có hiệu lực sẽ được tiếp tục mà không cần phê duyệt lại. Điều này nhằm đảm bảo tính ổn định môi trường đầu tư của thành phố và các nhà đầu tư.

Theo lãnh đạo UBND TPHCM, Luật Phát triển đô thị gồm 5 chương, 66 điều, tập trung vào các lĩnh vực tổ chức bộ máy, chế độ công vụ; ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thí điểm cơ chế, chính sách mới; xã hội hóa trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị, tài chính, ngân sách, doanh nghiệp, TOD, khu đô thị khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, trung tâm tài chính, khu thương mại tự do, kinh tế biển...

Hội nghị có sự tham dự của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (Ảnh: Q.Huy).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, Luật Phát triển đô thị được xây dựng trên cơ sở tổng kết, nhân rộng những cơ chế, chính sách đặc thù cho TPHCM trước đây và Luật Thủ đô. Luật mới cũng thể hiện bước chuyển từ ngoại lệ thành thí điểm, từ thể chế thí điểm thành thể chế ổn định.

Đạo luật cũng tạo thêm cơ sở để TPHCM giải phóng nguồn lực đất đai, tài chính, bộ máy và công nghệ, tạo nền tảng để thành phố hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh với các trung tâm tài chính và thành phố toàn cầu trong tương lai.