Sáng 18/11, Công an xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã hỗ trợ P.N.K.V. (16 tuổi, trú tại phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) trở về với gia đình.

Theo cơ quan công an, V. rời nhà từ ngày 13/11. Quá trình tìm kiếm, gia đình nắm thông tin V. đã di chuyển ra khu vực xã Gio Linh nên trình báo cơ quan chức năng nhờ giúp đỡ.

V. được cơ quan công an bàn giao cho gia đình (Ảnh: Nguyễn Hiền).

Tiếp nhận thông tin từ Công an phường Bạc Liêu, Công an xã Gio Linh đã xác minh, rà soát toàn bộ địa bàn và các tuyến giao thông trọng điểm.

Đến 1h30 ngày 16/11, Công an xã Gio Linh phát hiện V. tại khu vực gần tuyến quốc lộ 1A, thuộc địa phận thôn Trúc Lâm, xã Gio Linh, cách nhà V. ở Cà Mau hơn 1.400km.

Công an xã Gio Linh đã tiếp cận, đưa V. về trụ sở đơn vị để chăm sóc, động viên, giúp cháu ổn định tinh thần; đồng thời thông báo đến Công an phường Bạc Liêu và gia đình để phối hợp làm thủ tục đón cháu trở về nhà an toàn.

Gia đình V. cũng đã viết thư cảm ơn Công an xã Gio Linh cũng như Công an tỉnh Quảng Trị. Người thân cho biết V. có tiền sử bệnh lý về tâm thần, tâm lý không ổn định.